Čeští fotbalisté nastoupí ve Švédsku v základní sestavě i se Zimou či Kuchtou

Solna (Švédsko) - Čeští fotbalisté nastoupí do večerního semifinále play off kvalifikace o mistrovství světa proti Švédsku v základní sestavě i s obráncem Davidem Zimou. Podle grafiky, kterou zveřejnila reprezentace, by měl stoper FC Turín netradičně zaujmout post pravého beka, je ale možné, že rozestavení nakonec bude trochu jiné.

Na pozici ve středu obrany jsou uvedeni Jakub Brabec s Tomášem Holešem, který se na stopera zatáhl z postu defenzivního záložníka už v posledních zápasech ve Slavii. Na levého beka trenér Jaroslav Šilhavý postavil Michala Sadílka. Na jeho obvyklejší pozici ve středu pole vedle kapitána Tomáše Součka by se měl zasunout Antonín Barák a pod hrotem by měl operovat Adam Hložek.

V české základní sestavě není žádný úplný nováček. Poprvé od začátku ale bude hrát v reprezentaci Jan Kuchta, který nastoupí na hrotu útoku. Na křídlech jsou podle očekávání Jakub Jankto s Lukášem Masopustem.

Oba týmy se musejí obejít bez svých největších hvězd. Švédům kvůli trestu za žluté karty schází čtyřicetiletý kanonýr Zlatan Ibrahimovic, českému celku zase chybí jeden ze dvou nejlepších střelců loňského Eura útočník Patrik Schick, který nestihl doléčit zranění. Ze zdravotních důvodů je mimo hru i kompletní obranná čtyřka z loňského mistrovství Evropy.

Zápas v Solně poblíž Stockholmu začne ve 20:45. Hraje se na jedno utkání a vítěz v úterý nastoupí ve finále play off o šampionát v Kataru proti domácímu Polsku.

Statistické údaje před utkáním semifinále play off kvalifikace MS 2022 ve fotbale: Švédsko - ČR Výkop: čtvrtek 24. března, 20:45 (Solna). Rozhodčí: Oliver - Burt, Bennett - Kavanagh (video, všichni Angl.). Umístění v žebříčku FIFA: 17. - 31. Bilance: Švédsko - ČR (Československo): 19 4-6-9 27:41. Švédsko - ČR: 3 1-2-0 6:5. ČR bilance celkem: 314 170-59-85 562:312. ČR pod trenérem Jaroslavem Šilhavým: 35 19-4-12 52:42. Poslední vzájemné utkání (příprava, 29. března 2016, Solna): Švédsko - ČR 1:1 (1:1) Branky: 14. Berg - 26. Vydra. Rozhodčí: Nijhuis - Van de Ven, Schaap (všichni Niz.). Bez karet. Diváci: 18.745. Švédsko: Isaksson - Salomonsson (81. Lustig), Granqvist, Lindelöf (65. Milosevic), Olsson - Durmaz (46. Larsson), Lewicki (63. Wernbloom), Källström (46. Hiljemark), Forsberg - Ibrahimovic, Berg (46. Guidetti). Trenér: Hamrén. ČR: Vaclík - Gebre Selassie, Sivok (60. Brabec), Suchý, Pudil - Darida (59. Frýdek), Mareček (72. Rada) - Skalák (60. Šural), Kolář (86. Dočkal), Krejčí st. - Vydra (72. Necid). Trenér: Vrba. Základní sestavy: Švédsko: Olsen - Danielson, Nilsson, Lindelöf, M. Olsson - Claesson, K. Olsson, Ekdal, Forsberg - Kulusevski, Isak. ČR: Vaclík - Zima, Brabec, Holeš, Sadílek - Masopust, Souček, Barák, Jankto - Hložek - Kuchta. Absence: Ibrahimovic, Krafth (oba 2 ŽK), Cajuste, Lewicki (oba zranění), Augustinsson (nejistý start) - Bořil, Coufal, Čelůstka, Kalas, Mandous, Pavlenka, Ševčík, Vydra (všichni zranění), Kolář (rodinné důvody), Kúdela, Novák, Schick (všichni rekonvalescence). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Ibrahimovic (62) - Barák, Souček (oba 8). Nejlepší střelci v této kvalifikaci: Isak (4) - Souček (3). Zajímavosti: - Česko se v samostatné historii utkalo se Švédskem ve 3 přípravných zápasech a ani jednou nezvítězilo (2 remízy, porážka) - v posledním vzájemném duelu před 6 lety remizovalo Švédsko s Českem 1:1, z aktuálního reprezentačního kádru nastoupili Vaclík a Brabec - Česko v součtu s Československem vyhrálo jediný z posledních 7 vzájemných zápasů - Česko v součtu s Československem ve Švédsko 4x za sebou nezvítězilo (z toho 3 porážky) - Švédsko prošlo do play off z 2. místa ve své skupině, Česko skončilo třetí a do baráže se kvalifikovalo z Ligy národů - Švédsko prohrálo poslední 2 zápasy - Švédsko doma 9x za sebou zvítězilo - Švédsko na posledním MS před čtyřmi lety došlo do čtvrtfinále, v roce 1958 získalo stříbro a v letech 1950 a 1994 bronz - Česko 5x za sebou neprohrálo, v posledních 3 zápasech zvítězilo a neinkasovalo - Česko vyhrálo jen minulý z posledních 4 venkovních zápasů a 3x neskórovalo - Česko si zahraje play off o MS potřetí v samostatné historii, zatímco v roce 2001 2x prohrálo 0:1 s Belgií, v roce 2005 po dvou stejných výsledcích vyřadilo Norsko - Česko v samostatné historii startovalo na MS jen jednou v roce 2006, současný trenér Šilhavý tehdy dělal asistenta - Švédsko na loňském Euru vypadlo v osmifinále, Česko došlo do čtvrtfinále - Jurečka, Krejčí ml., Lingr a brankář Heča (všichni ČR) si mohou připsat premiérový start za reprezentační "áčko" - Sundgren (Švédsko) a Brabec (ČR) jsou kluboví spoluhráči z Arisu Soluň