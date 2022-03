Čeští fotbalisté na druhý pokus odletěli k play off o MS do Švédska

Praha/Solna (Švédsko) - Čeští fotbalisté na druhý pokus odcestovali do Švédska ke čtvrtečnímu semifinále play off kvalifikace mistrovství světa. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého měli původně odletět do Stockholmu už v úterý odpoledne, kvůli technické závadě na stroji ale museli změnit plány a ještě přenocovali v Praze.

Letadlo s reprezentanty se vzneslo z ranveje ruzyňského letiště krátce před jedenáctou hodinou. Po příletu do Stockholmu a ubytování se národní tým přesune na stadion do nedaleké Solny, kde se bude utkání hrát, a v podvečer absolvuje tradiční předzápasový trénink.

Semifinále má ve čtvrtek výkop ve 20:45 a hraje se jen na jeden zápas bez odvety. Vítěz se ve finále utká o účast na šampionátu v Kataru proti Polsku, které postoupilo bez boje po vyloučení Ruska za invazi na Ukrajinu.