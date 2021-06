Čeští fotbalisté mohou na Euru získat jistotu postupu nejdříve v pondělí

Praha - Čeští fotbalisté jsou po páteční remíze 1:1 s Chorvatskem v druhém utkání na mistrovství Evropy velmi blízko k účasti ve vyřazovací části. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého mohou postup oslavit už před úterním posledním zápasem základní skupiny v Anglii, definitivu osmifinále mohou získat v pondělí. Pokud by jim výsledky v ostatních skupinách do úterý nenahrály, jistotu vyřazovacích bojů a také nečekaného prvenství v tabulce by jim bez ohledu na souběžný duel Chorvatska se Skotskem dala remíza. Postoupit mohou reprezentanti i při porážce.

Český tým má po pondělní úvodní výhře 2:0 nad Skotskem a remíze s Chorvatskem čtyři body a před posledním kolem překvapivě vede skupinu D o skóre před Anglií. Třetí Chorvatsko a čtvrté Skotsko ztrácejí tři body.

Do vyřazovací fáze postoupí první dva celky z každé skupiny a doplní je nejlepší čtveřice ze šesti týmů na třetích místech. Pro určení pořadí je prvním kritériem počet bodů, poté rozdíl skóre, vyšší počet vstřelených branek, více výher, méně udělených karet a případně žebříček UEFA. Na minulém Euru, kde se poprvé hrálo v současném formátu se 24 účastníky, čtyři body k účasti ve vyřazovací fázi stačily a ze skupiny se dokonce dostaly i dva celky s třemi body a nezáporným skóre.

Šilhavého výběr k jistotě postupu ještě před úterním zápasem v Anglii potřebuje, aby aspoň ve dvou jiných skupinách získal třetí tým maximálně tři body, což může nastat nejdříve v pondělí.

Do úterního zápasu Čechů s Anglií se o tom může rozhodnout ve skupinách A, B a C. Po dnešním programu naopak ještě nebude jisté, že ve skupině F třetí tým na čtyři body nedosáhne. Přispěla k tomu překvapivá remíza Maďarska s Francií 1:1. Stejná situace bude po dnešním zkompletování druhého kola i ve skupině E.

V neděli naopak může ztratit naději na zisk čtyř bodů třetí tým ve skupině A. K tomu je potřeba, aby poslední Turecko v závěrečném utkání neprohrálo se Švýcarskem. Helvétský kříž by si naopak v případě vítězství polepšil na čtyři body a Češi by ještě neměli jistotu, že by třetí tým z "áčka" skončil za nimi.

Reprezentantům mohou nahrát i pondělní závěrečné zápasy ve skupinách B a C. V "béčku" by český tým potřeboval, aby aspoň jeden z dvojice Finsko, Rusko nebodoval. Ve skupině C pak nesmějí Ukrajinci remizovat s Rakouskem.

I kdyby jim výsledky z ostatních skupin nepomohly a jistotu osmifinále jim ještě nedaly, budou Češi před úterním posledním kolem skupiny D v příznivé pozici. Pokud získají proti favoritovi z Anglie v Londýně aspoň bod, velmi nečekaně ovládnou tabulku.

V případě porážky by národní tým mohl klesnout na třetí místo jen za předpokladu, že Chorvaté zdolají Skotsko a zároveň si vylepší současné skóre. Balkánský výběr má nyní v součtu o tři branky horší rozdíl než český celek. Pokud by Chorvaté zvítězili jen o gól, mohli by si reprezentanti dovolit porážku o jednu branku, případně dokonce o dvě za předpokladu, že by zároveň oproti balkánskému soupeři v součtu tří duelů ve skupině víckrát skórovali.

Vítěz "české" skupiny D bude mít v osmifinále za soupeře druhý tým z papírově nejtěžší skupiny F. S největší pravděpodobností to bude jeden z finalistů minulého Eura Francie nebo Portugalsko či další gigant Německo. Výhodnější by tak mohlo být v "déčku" skončit na druhém místě a na úvod vyřazovací fáze narazit na druhý celek ze skupiny E, kde hrají Španělsko, Švédsko, Slovensko a Polsko.