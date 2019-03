Praha - Čeští fotbalisté ladí v Praze poslední detaily v přípravě před pátečním úvodním zápasem kvalifikace mistrovství Evropy ve Wembley proti Anglii. V tréninku nacvičovali i varianty bez Bořka Dočkala, ale stále věří, že lídr týmu se dá zdravotně do pořádku a bude moci nastoupit. Ve čtvrtek dopoledne reprezentanti odletí do Londýna.

"Pořád ještě hodně analyzujeme soupeře a v tréninku se to pak snažíme převést do nějakých taktických záměrů. Už máme vesměs defenzivu i ofenzivu nějak načtenou, i se standardkami. A dnes odpoledne budeme ladit poslední detaily na hřišti," řekl novinářům záložník David Pavelka.

"Nejvíc mě zaujala jejich ofenziva, rychlost ofenzivních hráčů, ta variabilita v útoku je docela hrozivá. Spolupráce ofenzivních hráčů, přechod do útoku, to jsou jejich největší zbraně," dodal Pavelka.

Kapitán Dočkal, který kvůli svalovému zranění nehrál za Spartu víkendový ligový zápas, dnes trénoval individuálně. "Všichni doufáme, že bude v pořádku, protože té své role tady se ujal velice statečně. Pokud by to nešlo, bude těžké ho nahradit, ale museli bychom se s tím porvat," uvedl Pavelka.

"Furt věřím, že se dostane do pohody, že ten zápas zvládne odehrát. Samozřejmě když nebude hrát, může to být ztráta. Ale to není o jednom hráči, furt nás je tam dalších deset. Bylo by asi špatně, kdyby jeden hráč odešel a celá hra by se sesypala. Věřím, že bychom ho nahradili a dokázali to odehrát stejně kvalitně," řekl útočník Patrik Schick.

"Samozřejmě vzhledem k tomu, že Bořek netrénoval, jsme se museli zaměřit i na jiné varianty. Dnes se dozvíme víc, v jakém stavu bude, dnes se asi rozhodne. Jedna z mála variant je Vláďa Darida. Je velice zkušený fotbalista, teď bohužel jen doplácel na zranění. V jeho případě by to neměl být problém," dodal Pavelka.

Angličanům kvůli zranění chybí stopeři John Stones a Joe Gomez i další obránce Luke Shaw. "I když jim vypadnou dva stopeři, mají další dva, kteří jsou třeba stejně kvalitní. Takže to bude stejně těžké. Ale za mě jsou Angličané víc nebezpeční vepředu než vzadu," uvedl Schick. "Hráče máme nastudované. Máme nějaké varianty, kde by je třeba bylo možné trefit nějakým způsobem," dodal útočník AS Řím.

Páteční zápas ve Wembley má výkop ve 20:45 SEČ. V úterý pak reprezentace v Edenu přivítá v přípravě Brazílii.