Čeští fotbalisté do 21 let zabojují proti Dánům o první výhru v kvalifikaci

Ilustrační foto - Trenér české reprezentace do 21 let Jan Suchopárek, 7. září 2023. ČTK/Uhlíř Patrik

České Budějovice - Čeští fotbalisté do 21 let nastoupí v úterý ve třetím kvalifikačním utkaní o postup na mistrovství Evropy 2025 doma proti Dánsku. "Lvíčata" budou usilovat o první výhru ve skupině I a zároveň o to, aby se na svého soupeře dotáhli. V úvodních dvou zápasech svěřenci trenéra Jana Suchopárka ztratili body vždy v nastavení. Duel se Seveřany má výkop v Českých Budějovicích v 18:00.

Čeští mladíci v pátečním utkání nad Walesem vedli od 39. minuty, v šesté minutě nastavení však hosté srovnali. Také na Islandu inkasovala "Lvíčata" v přidaném čase a prohrála 1:2.

"Zklamání (po remíze s Walesem) je obrovské doteď. Branka byla hloupá a zbytečná. Na druhou stranu jsme předvedli diametrálně odlišnou hru v prvním a druhém poločase, hlavně co se týče efektivity a přesnosti v útočné fázi, ale i v obranné. Musíme být koncentrovaní a kvalitní po celé utkání," řekl Suchopárek na tiskové konferenci.

Dány považuje za těžkého soupeře. "Co se týče individualit a techniky, je Dánsko jednoznačně kvalitnější než Wales," uvedl vicemistr Evropy z roku 1996.

Jeho tým je ve skupině, kterou doplňuje Litva, předposlední. Na Dánsko ztrácí tři body a na vedoucí Wales čtyři, Ostrované ale odehráli o zápas víc. "Pořád máme všechno ve svých rukách. Když všechno vyhrajeme, postoupíme z prvního místa. Nekoukáme na to, jaký tlak je na nás vyvíjen. Chceme každý zápas vyhrát," prohlásil útočník Václav Sejk.

"Když zápas s Dánskem zvládneme, bude to dost dobrý krok k tomu, abychom v tabulce poskočili. Že bychom se ale na tabulku koukali, to ne," dodal hráč pražské Sparty.

Na šampionát přímo postoupí vítězové devíti skupin a tři celky s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Další šestice mužstev z druhých pozic zamíří do baráže, v níž se utká o zbylá tři místa na turnaji. Slovensko má coby pořadatel účast na mistrovství jistou.