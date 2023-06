Čeští fotbalisté do 21 let vstoupili do ME prohrou 0:2 s Anglií

Ilustrační foto - ČR - Andorra, utkání skupiny G kvalifikace mistrovství Evropy 2023 fotbalistů do 21 let. 13. června 2022 Brno. Patrik Vydra, Daniel Fila, Adama Gabriel, Adam Karabec

Batumi (Gruzie) - Čeští fotbalisté do 21 let vstoupili do mistrovství Evropy v gruzínském Batumi prohrou 0:2 s Anglií. Krátce po změně stran rozhodl Jacob Ramsey, pojistku přidal v nastavení střídající Emile Smith Rowe.

"Lvíčata" podlehla Albionu počtvrté za sebou, dvakrát mu nestačila i v kvalifikační skupině. V neděli se svěřenci trenéra Jana Suchopárka utkají opět v Batumi s Německem, skupinu zakončí příští středu v Kutaisi proti Izraeli.

Anglie mohla jít do vedení už ve třetí minutě, jenže Madueke střelou před šestnáctkou napálil břevno. Na opačné straně vzápětí vypálil Kušej, ale brankář Trafford jeho pokus vyrazil. V další šanci "Lvíčat" se ocitl Sejk po napadání anglické rozehrávky, zakončil však do boční sítě.

Češi nadále pokračovali v aktivní hře a vysokém nasazení. Sejk hlavičkoval vedle a další velkou příležitost Suchopárkova výběru spálil Kušej, který postupoval sám na Trafforda, jenže trefil boční síť. Po téměř půlhodině hry Madueke neprostřelil Jaroše. Útočník Chelsea se neprosadil ani obstřelem v 37. minutě.

Krátce po přestávce si Ramsey přiťukl s Gordonem, rychle pronikl do vápna a střelou na zadní tyč otevřel skóre. S rychlou odpovědí málem přišel Šulc, jenže Trafforda neobehrál.

V 68. minutě se ostrovní celek radoval z druhé trefy, Gordonova branka však neplatila kvůli ofsajdu. O necelých 10 minut později hlavička střídajícího Daňka skončila nad.

V nastavení stanovili Angličané konečný výsledek po akci dvou střídajících hráčů. Karabec, další příchozí hráč z lavičky, přišel u postranní čáry o míč a Archerovu nahrávku před branku zužitkoval Smith Rowe.

Hlasy po utkání:

Jan Suchopárek (trenér ČR): "Rozhodla branka ve druhé minutě druhého poločasu, která hodně otupila naši aktivitu. Soupeř nám prakticky nepůjčil míč, soupeř na něm hrál tak, jak jsme očekávali. Ani oživení po trojím střídání moc situací a zisku míče nepřineslo."

Adam Gabriel (obránce ČR): "Kvalita Anglie je na nejvyšší úrovni. Hráli jsme s ní už dvakrát, ale dneska jsme měli největší šanci obrátit to na naši stranu. Každý, kdo se fotbalu věnuje, ví, že je to celosvětová kvalita a šancí porazit je bude minimum. Dobře jsme se připravili, neztráceli jsme, i když rychlostní predispozice Angličanů. Odvedli jsme ale docela sympatický výkon, když pomineme, že jsme byli míň na balonu, ale šance jsme měli. I českého diváka to mohlo bavit."

Filip Kaloč (kapitán a záložník ČR): "Je to velká škoda, měli jsme herní plán, kterého jsme se v první půli drželi. Bohužel je velká škoda, že jsme neproměnili některou z šancí, i když oni dali břevno. Kdybychom proměnili jednu dvě šanci, znervózní je to. Do poločasu dobrý výsledek, ale po přestávce jsme hned inkasovali po pěkné akci. Mohli jsme tomu zabránit, pořád se s tím ale dalo něco dělat. Ukázali svou kvalitu."

Vasil Kušej (útočník ČR): "Prohráli jsme, takže můj (soutěžní) debut (v dresu jednadvacítky) byl smolný. Jsem za tu šanci rád. Mrzí nás, že jsme to nedokázali. Taky mě mrzí neproměněné šance, dvakrát jsem běžel sám z půlky. První jsem nevyřešil správně, druhou šanci mi pak gólman chytil. Kdybychom dali první gól, vypadal by zápas úplně jinak."

ME fotbalistů do 21 let v Gruzii a Rumunsku:

Skupina C (Batumi):

Česko - Anglie 0:2 (0:0)

Branky: 47. Ramsey, 90.+4 Smith Rowe. Rozhodčí: Fesnic - Avram, Cerei (všichni Rum.). ŽK: Sejk, Šulc, Karabec - Gordon, Aarons, Gibbs-White, Ramsey.

Sestavy:

ČR: Jaroš - Gabriel, Vitík, Hranáč, Cedidla - Kaloč (81. Valenta), Červ - Šulc (66. Karabec), Žambůrek (66. Daněk), Kušej (60. M. Jurásek) - Sejk (66. Fila). Trenér: Suchopárek.

Anglie: Trafford - Colwill, Garner, Harwood-Bellis, Aarons (88. Johnson) - Gomes (79. Skipp), Jones, Ramsey, Gibbs-White (88. Elliott) - Madueke (79. Smith Rowe), Gordon (79. Archer). Trenér: Carsley.

Německo - Izrael 1:1 (1:1)

Branky: 26. Bisseck - 20. Turgeman. ČK: 45. Karzev (Izr.).

Tabulka:

1. Anglie 1 1 0 0 2:0 3 2. Izrael 1 0 1 0 1:1 1 Německo 1 0 1 0 1:1 1 4. Česko 1 0 0 1 0:2 0

Skupina D:

Norsko - Švýcarsko 1:2 (1:1)

Branky: 19. Ceïde - 36. Ndoye, 55. Imeri.

20:45 Francie - Itálie.