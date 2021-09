Čeští fotbalisté do 21 let vstoupí duelem se Slovinci do kvalifikace o ME

Mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let v Celje (Slovinsko), skupina B, utkání ČR - Itálie. Fotbalisté Česka se radují z vyrovnávajícího gólu.

České Budějovice - Čeští fotbalisté do 21 let vstoupí čtvrtečním zápasem se Slovinskem do kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2023 v Rumunsku a Gruzii. Premiéru na lavičce "Lvíčat" si odbyde trenér Jan Suchopárek.

"Nervozitu po příchodu k jednadvacítce pociťuju od samého začátku. Přestože většinu hráčů znám, tak mužstvo potřebujeme dát dohromady a některé hráče musíme poznat. Udělali jsem maximum pro to, aby se nám to povedlo. Uvidíme, jak do kvalifikace vstoupíme," řekl Suchopárek na dnešním on-line setkání s novináři.

Slovinci podle něj budou velmi nepříjemný soupeř. "Mají vynikající hráče směrem do ofenzivy. Poslední dva roky moc neprohrávají. Jejich výsledky jsou pro ně velice povzbuzující. Mužstvo má dost velké sebevědomí a velký potenciál. Na druhé straně náš tým je schopný jejich přednosti eliminovat a odehrát velice dobré utkání," uvedl jednapadesátiletý vicemistr Evropy z roku 1996.

"Lvíčata" se se Slovinci naposledy utkala v březnu na mistrovství Evropy. S domácím celkem tehdy uhrála remízu 1:1. "Jsou tam prakticky jeden dva hráči, kteří na obou stranách odehráli větší část utkání. Obměna tam je. I herní styl mužstev bude odlišný. Doufejme, že i výsledek bude mluvit v náš prospěch," prohlásil Suchopárek.

Mužstvo nově povede z pozice kapitána Filip Kaloč. "Pro mě je to čest, strašně si vážím toho, že mě hráči zvolili kapitánem. Nic se ale pro nás nemění. Budu mít jenom pásku, ale na hřišti v tom budeme všichni spolu," konstatoval jednadvacetiletý záložník Ostravy.

Čtyři dny po zápase se Slovinskem se jednadvacítka rovněž v Českých Budějovicích utká s Albánií. Složení skupiny G doplňují Kosovo, Andorra a Anglie. Na závěrečný turnaj přímo postoupí vítězové skupin a nejlepší celek z druhých míst, zbylých osm týmů z druhých příček čeká baráž. Jistou účast mají pořadatelské Rumunsko a Gruzie.

Duel se Slovinskem má výkop v 18:00. Lístky za jednotnou cenu 100 korun jsou dnes k dispozici na sekretariátu Dynama a ve čtvrtek na pokladnách stadionu.