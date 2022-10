Čeští fotbalisté do 21 let se dozvědí soupeře pro skupinu mistrovství Evropy

Ilustrační foto - ČR - Andorra, utkání skupiny G kvalifikace mistrovství Evropy 2023 fotbalistů do 21 let. 13. června 2022 Brno. Patrik Vydra, Daniel Fila, Adama Gabriel, Adam Karabec

Ilustrační foto - ČR - Andorra, utkání skupiny G kvalifikace mistrovství Evropy 2023 fotbalistů do 21 let. 13. června 2022 Brno. Patrik Vydra, Daniel Fila, Adama Gabriel, Adam Karabec ČTK/Uhlíř Patrik

Bukurešť - Čeští fotbalisté do 21 let se v úterý vpodvečer dozvědí jména tří soupeřů, s nimiž si v červnu zahrají ve skupině na mistrovství Evropy. "Lvíčata" jsou před losem v Bukurešti ve třetím ze čtyř výkonnostních košů a mají jistotu, že se vyhnou Chorvatsku, Švýcarsku a Belgii. Trenér Jan Suchopárek konkrétní přání nevyslovil.

V prvním koši jsou giganti obhájce titulu Německo, Španělsko, Portugalsko a Francie. Ve druhém pak Anglie, za níž skončili Češi druzí v kvalifikaci, Nizozemsko, Itálie a domácí Rumunsko. Čtvrtý koš obsadily druhý pořadatel závěrečného turnaje Gruzie, Ukrajina, Norsko a Izrael.

"Myslím, že nějak moc není z čeho vybírat. Je jasné, že jsou tam týmy, které jsou vesměs oproti nám favorizované. V téhle společnosti jsme outsider. Je celkem jedno, na koho narazíme," řekl dnes novinářům Suchopárek.

"Těžko z toho vybírat. Udělali jsme si nějaký sumář týmů, i co se týče výsledků a rozestavení. Dnes týmy hrají různými rozestaveními, i v průběhu utkání to třeba mění. Není tým, který bych si nepřál," doplnil Suchopárek. Dodal, že by mu ani nevadilo znovu narazit na přemožitele z kvalifikace Anglii.

Šampionát budou od 21. června do 8. července příštího roku hostit Rumunsko a Gruzie. Los rozdělí 16 účastnických zemí do čtyř čtyřčlenných skupin, z nichž vždy první dva týmy postoupí do čtvrtfinále.

Čeští mladíci si účast na šampionát zajistili poté, co v play off vyřadili po vítězství 2:1 venku a bezbrankové remíze doma Island. "Máme na přípravu dost času. V naší nominaci může být dost změn. Věřím, že v průběhu toho půlroku bude výkonnost hráčů stoupat. Věřím, že budeme silnější než třeba teď v barážových utkáních s Islandem," uvedl Suchopárek.

Skupinu by chtěl hrát raději v Gruzii než v Rumunsku. "Máme z Gruzie zkušenosti z roku 2017, kdy se nám tam dařilo a byli jsme v semifinále mistrovství Evropy do 19 let. Prostředí nám sedlo, z toho důvodu bych raději přivítal Gruzii," vysvětlil.

Český tým se na Euru představí podruhé za sebou a počtvrté z posledních pěti závěrečných turnajů. Vloni mužstvo ještě pod vedením trenéra Karla Krejčího na šampionátu nepostoupilo ze skupiny. Nejlepším výsledkem "Lvíčat" je zlato z roku 2002.

Los začne v Bukurešti v úterý v 18:00.