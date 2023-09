Čeští fotbalisté do 21 let porazili doma v přípravném utkání Slovensko 2:0

Česko - Slovensko, přípravné fotbalové utkání hráčů do 21 let. 7. září 2023, Uherské Hradiště. Zleva Sebastian Boháč a Sebastián Nebyla.

Česko - Slovensko, přípravné fotbalové utkání hráčů do 21 let. 7. září 2023, Uherské Hradiště. Zleva Sebastian Boháč a Sebastián Nebyla. ČTK/Uhlíř Patrik

Uherské Hradiště - Čeští fotbalisté do 21 let vyhráli v přípravném utkání doma nad Slovenskem 2:0. "Lvíčata" rozhodla zápas v Uherském Hradišti po změně stran, kdy se trefili střídající nováčci David Tkáč a Christophe Kabongo. Svěřenci trenéra Jana Suchopárka zvládli úvodní duel nového cyklu a vítězně se naladili na úterní vstup do kvalifikace mistrovství Evropy v Reykjavíku proti Islandu.

V první půli se hrál poměrně vyrovnaný zápas. V úvodu minul Jurásek, na druhé straně po půlhodině zahrozil Čerepkai, jehož hlavičku zlikvidoval brankář Horníček, jeden z nováčků v jednadvacítce. Pak znovu neuspěl agilní slávista Jurásek.

Trenér Suchopárek po poločase provedl hned osm střídání najednou a jeho svěřenci po změně stran výrazně přidali. Ve 47. minutě otevřeli skóre, když na zadní tyči doklepl tečovaný centr zblízka do sítě Tkáč a mohl se radovat z premiérového gólu za jednadvacítku.

V 64. minutě přidal favorit pojistku. Kabongo sice při kličce ve vápně mírně podklouzl, ale situaci ustál a prostřelil brankáře. I záložník s částečně konžskými kořeny, který aktuálně působí ve slovenské Podbrezové, se při premiéře dočkal prvního gólu za "Lvíčata". V 84. minutě ještě Fila napálil břevno.

Česká jednadvacítka porazila stejně staré Slováky potřetí za sebou. Soupeř na rozdíl od Suchopárkových svěřenců nemusí hrát aktuální evropskou kvalifikaci, neboť je pořadatelem závěrečného turnaje v roce 2025.

Česko - Slovensko 2:0 (0:0)

Branky: 47. Tkáč, 64. Kabongo.

Sestava Česka: Horníček - Vitík (46. Černák), Chaloupek (46. Endl), Vydra (46. Halinský) - Labík (46. Kaštánek), Křišťan, Boháč (46. Tkáč), Suchomel - Jurásek (46. Vecheta), Ambros (46. Kabongo, 86. Karabec) - Sejk (46. Fila). Trenér: Suchopárek.