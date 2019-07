Čeští fotbalisté do 19 let prohráli s Irskem 1:2 a na ME skončili

Jerevan - Cesta české fotbalové reprezentace do 19 let na mistrovství Evropy v Arménii skončila. Rozhodla o tom porážka 1:2 s Irskem, která je po prohře 0:3 s Francií a bezbrankové remíze s Norskem odsoudila ve skupině B k poslednímu místu.

"Paradoxně to byl asi náš nejlepší zápas na celém turnaji, ale fotbal se hraje na góly. My dali pouze jeden, Irové dva. My jsme se na gól strašně nadřeli, ale zároveň jsme si je lehce nechali dát," uvedl pro web Fotbalové asociace ČR záložník Filip Kaloč.

V prvním poločase si Češi vytvořili nadějné šance, ale Zlatohlávek ani Kepl se neprosadili. V 35. minutě udeřili Irové. Afolabi přehrál v souboji Heidenreicha a střelou v šestnáctce vyzrál na gólmana Kováře.

Češi srovnali v 79. minutě. První gól výběru trenéra Jana Suchopárka na turnaji obstaral patičkou útočník Kušej. Jenže za minutu si Irsko vzalo vedení zpátky. Afolabi našel ve vápně Coffeyho, který se nemýlil. Maximem Čechů v historii evropských šampionátů zůstává stříbro z roku 2011.

"Vstřelili jsme gól po třech zápasech, ale okamžitě jsme dostali znovu na 1:2. Nevím, jestli to byla ztráta koncentrace, ale byla to strašná škoda. Dostali jsme se do zápasu, mohli jsme ještě útočit a dát vítězný gól, ale místo toho jedeme domů. Mrzí nás, že jsme semifinále nakonec neudělali," řekl Kaloč.

V semifinále čeká Iry Portugalsko, zatímco Francie vyzve Španělsko.

Mistrovství Evropy fotbalistů do 19 let:

--------

Skupina B:

ČR - Irsko 1:2 (0:1)

Branky: 79. Kušej - 35. Afolabi, 80. Coffey.

Sestava ČR: Kovář - Míka (46. Konopásek), Heidenreich, Zima, Fukala (18. Finěk) - Macháček (85. Hušek), Kaloč - Kušej, Zlatohlávek (78. Selnar), Kohút - Kepl (78. Solil). Trenér: Suchopárek.

Francie - Norsko 1:0 (0:0)

Konečná tabulka:

1. Francie 3 3 0 0 5:0 9 2. Irsko 3 1 1 1 3:3 4 3. Norsko 2 0 2 1 1:2 2 4. ČR 3 0 1 2 1:5 1