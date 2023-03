Čeští fotbalisté chtějí v Moldavsku potvrdit povedený vstup do kvalifikace ME

Kišiněv - Čeští fotbalisté v pondělí odehrají druhé utkání kvalifikace mistrovství Evropy. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého na závěr březnového srazu nastoupí v Kišiněvě proti Moldavsku a budou chtít potvrdit páteční domácí výhru 3:1 nad favoritem skupiny Polskem. V předchozích dvou vzájemných duelech česká reprezentace zvítězila a neinkasovala.

Šilhavého výběr v pátek v úvodním letošním zápase těžil z povedeného vstupu do utkání. Už po 27 sekundách otevřel premiérovým gólem za reprezentační "áčko" skóre Ladislav Krejčí mladší a dal nejrychlejší branku národního celku od rozdělení federace. Na začátku třetí minuty rovněž první trefou v českém A-týmu zvýšil Tomáš Čvančara a po změně stran se prosadil třetí sparťan Jan Kuchta. Poláci v závěru jen snížili.

Moldavsko v pátek vstoupilo do kvalifikace domácí remízou 1:1 s Faerskými ostrovy, kterou v 87. minutě z penalty zajistil desátým gólem v reprezentaci nejlepší střelec mužstva Ion Nicolaescu. Zbylým účastníkem pětičlenné skupiny E je Albánie.

Šilhavého svěřenci hned na úvod udělali důležitý krok k postupu. Na evropský šampionát v příštím roce v Německu postoupí první dva týmy z každé skupiny, o zbylá tři místa na turnaji se v play off podle pořadí v Lize národů utká 12 zemí, které neuspějí v klasické kvalifikaci. Česká reprezentace od rozdělení federace na Euru ještě nikdy nechyběla.

"Jsem rád, že první utkání s favoritem skupiny Polskem jsme zvládli za tři body. Ale nic není hotovo, teď to musíme potvrdit s Moldavskem. Nesmíme si myslet, že je to outsider skupiny. Pokud bychom uspěli, s šesti body by to bylo hodně příjemné," uvedl Šilhavý.

Zatímco Polsko, které na rozdíl od českého týmu startovalo na nedávném mistrovství světa v Kataru, bylo favoritem skupiny, Moldavsko je outsiderem. V žebříčku FIFA mu patří až 174. místo a z evropských týmů jsou horší už jen Lichtenštejnsko, Gibraltar a San Marino.

Postsovětská republika ještě nikdy nestartovala na závěrečném turnaji a v kvalifikacích vždy obsadila jedno ze dvou posledních míst s výjimkou té na Euro 2008, v níž skončila v sedmičlenné skupině pátá. Moldavanům navíc při březnovém srazu chybí zraněný kapitán Artur Ionita a mimo hru je i další opora obránce Oleg Rjabčuk.

Svěřenci trenéra Sergheie Clescenca sice v posledních třech zápasech nezvítězili, ale v soutěžních duelech čtyřikrát po sobě neprohráli. S Českem se Moldavsko dosud utkalo jen dvakrát v kvalifikaci o Euro 2004 - doma favoritovi podlehlo 0:2 a v Olomouci utrpělo debakl 0:5.

"Tři body proti Moldavsku jsou jasný cíl, musíme to zvládnout. Máme se od čeho odpíchnout, musíme navázat na výkon s Polskem. Všichni si uvědomují, o co se hraje. Půjdeme do zápasu s čistým štítem, v mužstvu máme hodně zkušených borců, takže to určitě zvládneme," řekl český levý obránce David Jurásek, který v pátek debutoval v reprezentační "áčku".

Národní tým opět postrádá zraněnou útočnou jedničku Patrika Schicka. Proti Polákům Šilhavý vsadil na rozestavení s třemi stopery a v ofenzivě vedle sebe postavil sparťany Čvančaru s Kuchtou. V Moldavsku by mohl vrátit do základní sestavy záložníka Antonína Baráka, který v pátek překvapivě jen střídal.

Zápas začne v pondělí ve 20:45 SELČ, v Moldavsku je o hodinu více. V zemi panuje politické napětí, český tým ale v sobotu bez problémů přistál v Kišiněvě a dostal ujištění, že v zemi je bezpečno.

Statistické údaje před utkáním skupiny E kvalifikace mistrovství Evropy ve fotbale: Moldavsko - Česko Výkop: pondělí 27. března, 20:45 (Kišiněv). Rozhodčí: Schlager - Dietz, Kempter - Stegemann (video, všichni Něm.). Umístění v žebříčku FIFA: 174. - 38. Bilance: Moldavsko - Česko (Československo): 2 0-0-2 0:7. Moldavsko - Česko: 2 0-0-2 0:7. Česko bilance celkem: 325 173-61-91 577:330. Česko pod trenérem Šilhavým: 46 22-6-18 67:60. Poslední vzájemné utkání (kvalifikace ME, 11. června 2003, Olomouc): Česko - Moldavsko 5:0 (1:0) Branky: 88. a 90. Lokvenc, 42. Šmicer, 73. Koller z pen., 83. Štajner. Rozhodčí: Jakobsson - Finnson, Gudmundsson (všichni Isl.). ŽK: Ujfaluši - Kovalenko, Priganjuk. ČK: 78. Priganjuk. Diváci: 12.097 (vyprodáno). Sestavy: Česko: Čech - Grygera, Bolf, Ujfaluši, Jankulovski - Poborský (65. Štajner), Rosický, Galásek - Nedvěd, Šmicer (59. Baroš) - Koller (75. Lokvenc). Moldavsko: Hmaruc - Priganjuk, Katinsus, Kovalenko - Olexici, Ivanov, Čebotaru (76. Frunza), Boret, Testimitanu - Rogačov (76. Patula), Kovalčuk (84. Pogreban). Předpokládané sestavy: Moldavsko: Railean - Revenco, Craciun, Mudrac, Posmac, Platica - Motpan, Rata, Caimacov, Damascan - Nicolaescu. Česko: Vaclík - Coufal, Holeš, Brabec, D. Jurásek - Souček, Král - Čvančara, Barák, Hložek - Kuchta. Absence: Ionita, Rjabčuk (oba zranění), Mudrac (nejistý start) - Čelůstka, Hovorka, Kalas, Pešek, M. Sadílek, Schick, Zima (všichni zranění). Nejlepší střelci z nominace: Nicolaescu (10) - Souček (9). Zajímavosti: - Česko vyhrálo oba dosavadní vzájemné zápasy v kvalifikaci o ME 2004, v Moldavsku zvítězilo 2:0 a doma 5:0 - Moldavsko v pátek na úvod skupiny remizovalo s Faerskými ostrovy 1:1, Česko doma porazilo Polsko 3:1 - Moldavsko ještě nikdy nestartovalo na ME či MS - Česko v samostatné historii postoupilo ze všech 7 kvalifikací ME, předloni na závěrečném turnaji došlo do čtvrtfinále - dalšími účastníky skupiny E jsou Albánie, Faerské ostrovy a Polsko - Moldavsko v posledních 3 zápasech nezvítězilo, ale v soutěžních duelech 4x po sobě neprohrálo - Moldavsko se popáté za sebou představí doma, kde poslední 3 zápasy nevyhrálo - Moldavsko je v žebříčku FIFA čtvrtým nejhorším týmem z Evropy - Česko před vítězstvím nad Polskem prohrálo 5 z předchozích 6 zápasů - Česko venku 8x za sebou nezvítězilo (bez utkání s Běloruskem na neutrální půdě) a poslední 4 zápasy tam prohrálo - L. Sadílek, Vitík a M. Jurásek (všichni Česko) si mohou připsat premiérový start za reprezentační A-tým - Jardan (Moldavsko) může odehrát 50. reprezentační zápas - Vaclík (Česko) oslaví ve středu 34. narozeniny