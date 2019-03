Londýn - Čeští fotbalisté v pátek vstoupí do kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2020. Hned na úvod čeká reprezentanty nejtěžší zápas pětičlenné skupiny A v Anglii, která na loňském světovém šampionátu skončila čtvrtá a v kvalifikacích je skoro deset let a 39 utkání neporažena. Národní tým ale touží ve fotbalovém "chrámu" ve Wembley překvapit a porvat se o body. Chtěl by navázat na podzimní zlepšení pod novým trenérem Jaroslavem Šilhavým.

Dalšími soupeři ve skupině jsou Černá Hora, Bulharsko a Kosovo. Postup na šampionát, který bude poprvé hostit 12 zemí, si zajistí první dva týmy z každé skupiny. O zbylá čtyři místa se bude hrát v baráži Ligy národů.

Reprezentanti na podzim po příchodu kouče Šilhavého vyhráli tři ze čtyř utkání a zlepšenou formu by rádi potvrdili i v úvodním dvojzápase tohoto kalendářního roku, byť je čekají dva giganti. Po pátečním souboji s Anglií, kterou vede jako kapitán hvězdný kanonýr Harry Kane, změří v úterý v Edenu v přípravě síly s Brazílií.

"Chtěli bychom setrvat u toho, co jsme hráli na podzim, i když tam asi teď bude ve větší míře zastoupená defenziva. Ale jen bránit se 90 minut nejde ani proti Anglii. Jsou to výjimečné zápasy a takové vyžadují výjimečné výkony. Pokud je podáme, máme šanci uspět," řekl Šilhavý.

"Na mistrovství světa hrála Anglie výborně, vyhrála skupinu Ligy národů. Tvoří se jim nová generace, mají Kanea. Ale nebojíme se jich a pokusíme se je překvapit," dodal Šilhavý, který při remíze 2:2 v posledním vzájemném duelu ve Wembley v roce 2008 dělal asistenta kouči Petru Radovi.

Reprezentanti rozhodně nechtějí jít do souboje s "kolébkou" fotbalu předem poraženi. "Nejen já, ale i ostatní kluci už hráli na velkých stadionech proti velkým týmům. Určitě do toho nepůjdeme s poraženeckou náladou. Jenom si to tam užít, kouknout se, jak diváci fandí a jak je stadion velký, tak to určitě ne," podotkl obránce Pavel Kadeřábek. "Bude to svátek pro všechny, ale nepůjdeme do toho s tím, že je to hezký stadion," dodal útočník Matěj Vydra.

Anglie má hlavní sílu v útoku. Vedle Kanea září v Premier League Raheem Sterling, start další ofenzivní hvězdy Marcuse Rashforda je naopak nejistý. Kvůli zranění vypadli kouči Garethu Southgateovi čtyři obránci.

"Největší sílu mají v ofenzivě. Do obrany mají taky kvalitu, ale ne takovou jako dopředu. Důležité bude je dostupovat. Angláni občas nechtějí být pokopaní, nesmíme se bát je třikrát čtyřikrát kopnout na achillovku," podotkl Vydra, který jako jediný z českého výběru hraje Premier League.

Angličané neprohráli s českým a československým týmem od roku 1975 šest zápasů a neberou nic jiného než vítězný vstup do skupiny. V kvalifikaci ME či MS naposledy prohráli v říjnu 2009.

"Musíme dobře odstartovat. Bavili jsem se o tom, jak je důležité dobře rozjet kvalifikaci. Ale bude to velmi těžké utkání. Síla Čechů spočívá v jejich jednotě a v tom, jak pracují bez míče," prohlásil Kane.

Českému celku chybí zraněný brankář Tomáš Vaclík a nejistý je start kapitána Bořka Dočkala. Zápas ve Wembley začne v pátek ve 20:45 SEČ a stadion pro 90 tisíc diváků je vyprodaný.

Statistické údaje před utkáním fotbalové kvalifikace Anglie - ČR Výkop: pátek 22. března, 20:45 (Londýn, ČT sport). Rozhodčí: Dias - Tavares, Soares (všichni Portug.). Bilance: Anglie - ČR (Československo): 15 9-4-2 33:17. Anglie - ČR: 2 1-1-0 4:2. ČR bilance celkem: 279 152-55-72 504:269. ČR pod trenérem Jaroslavem Šilhavým: 4 3-0-1 4:2. Poslední vzájemný zápas (příprava, 20. srpna 2008, Londýn): Anglie - ČR 2:2 (1:1) Branky: 45. Brown, 90.+2 J. Cole - 22. Baroš, 48. Jankulovski. Rozhodčí: Hauge - Holvik, Nebbe (všichni Nor.). ŽK: Barry (Anglie). Diváci: 69.783. Sestavy: Anglie: James - Brown, Terry, R. Ferdinand (57. Woodgate), A. Cole - Beckham (80. Jenas), Barry, Lampard (79. Bentley), Gerrard (57. J. Cole) - Defoe (46. Heskey), Rooney (69. Downing). Trenér: Capello. Česká republika: Čech - Grygera (46. Pospěch), Rozehnal, Ujfaluši, Jankulovski - Kováč (76. Rajnoch) - Vlček (46. Jarolím), Plašil (90.+2 Papadopulos), Polák, Šírl (75. Kadlec) - Baroš (46. Svěrkoš). Trenér: Rada. Předpokládané sestavy: Anglie: Pickford - Walker, Keane, Maguire, Chilwell - Alli, Dier (Rice), Barkley - Sancho, Kane, Sterling. ČR: Pavlenka - Kadeřábek, Čelůstka, Kalas, Novák - Souček, Pavelka - Gebre Selassie (Vydra), Darida, Jankto - Schick. Absence: Shaw, Stones, Delph, Loftus-Cheek, Alexander-Arnold, Welbeck, Gomez (všichni zranění), Rashford, Henderson, Trippier (všichni nejistý start) - Vaclík, Krmenčík, Barák (všichni zranění), Dočkal (nejistý start). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Kane (20) - Dočkal (6). Zajímavosti: - ČR a Československo neporazily Anglii 6x za sebou a vyhrály jediný z posledních 13 vzájemných zápasů - Anglie naposledy prohrála vzájemný zápas v roce 1975 - ČR a Československo nevyhrály ani jeden ze 7 zápasů v Anglii - ČR od rozdělení federace hrála s Anglií 2 zápasy a pokaždé šlo o přípravu (prohra 0:2 a remíza 2:2) - trenér ČR Šilhavý při posledním vzájemném zápase v roce 2008 dělal asistenta kouči Radovi - samostatná ČR postoupila ze všech 6 kvalifikací ME - ČR prohrála jediný z posledních 6 úvodních zápasů v kvalifikaci ME či MS - oba týmy odehrají první zápas v kalendářním roce - dalšími týmy ve skupině jsou Černá Hora, Bulharsko a Kosovo, postup si zajistí první 2 celky - Anglie neprohrála 5x za sebou (4 výhry, remíza) - Anglie neprohrála posledních 39 zápasů kvalifikace ME a MS (od roku 2009) - Anglie vloni na MS skončila na 4. místě, ČR na šampionátu chyběla - Anglie prohrála jediný z posledních 18 domácích zápasů - ČR pod trenérem Šilhavým vyhrála na podzim 3 ze 4 zápasů a v posledních 2 utkáních neinkasovala - ČR od června 2017 už 17x za sebou neremizovala - v posledních 3 zápasech ČR padly dohromady jen 3 branky (jedna v každém utkání) - Král, Kúdela a Kolář si mohou připsat první oficiální start za český reprezentační A-tým - Vydra (ČR) a Heaton s Tarkowským (oba Anglie) jsou spoluhráči z Burnley