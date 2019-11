Čeští fotbalisté budou při losu ME nejspíš ve třetím koši

Bukurešť - Čeští fotbalisté budou na konci listopadu při losu mistrovství Evropy v příštím roce s největší pravděpodobností figurovat ve třetím ze čtyř výkonnostních košů. Spolu s nimi by mohli být ve stejném koši také obhájci titulu Portugalci, pokud ze své kvalifikační skupiny postoupí. Definitivní rozdělení do košů bude známé nejpozději v úterý večer po skončení posledních zápasů kvalifikace.

Závěrečného turnaje, který bude poprvé v historii hostit 12 zemí, se zúčastní 24 týmů. Los 30. listopadu v Bukurešti je rozdělí do šesti čtyřčlenných skupin.

Týmy budou před losem ve čtyřech šestičlenných koších. V prvním z nich bude šest nejlepších vítězů jednotlivých kvalifikačních skupin, v druhém zbylé čtyři celky z prvních míst a dvě nejlepší země z druhých příček v tabulkách.

Česká reprezentace má po čtvrteční výhře 2:1 nad Kosovem jistotu, že obsadí ve skupině A postupové druhé místo, mezi nejlepší dvojici se ale téměř jistě nedostane ani v případě, že by zvítězila v nedělním posledním zápase kvalifikace v Bulharsku. Minimálně ve skupinách I a C zřejmě na tom budou postupující z druhé pozice lépe.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého s největší pravděpodobností půjdou do losu z třetího koše, v němž budou figurovat týmy z druhých míst, které se v pořadí umístí na třetím až osmém místě. Čtvrtý koš vytvoří dva nejhorší postupující z druhých příček a čtyři vítězové play off Ligy národů, které se bude hrát na jaře.

Pořadí týmů z prvních a druhých míst ve skupinách určí UEFA podle získaných bodů v kvalifikaci. V případě rovnosti jsou dalšími kritérii postupně skóre, počet branek, počet branek venku, počet výher, počet výher venku, disciplinární hledisko a případně umístění v Lize národů.

Vzhledem k tomu, že se šampionát odehraje ve 12 městech, UEFA los přizpůsobuje účasti pořadatelských zemí a jednotlivé týmy jsou předem dosazeny do měst tak, aby mohly hrát doma. Itálie tak už má nyní jistotu, že bude ve skupině A, Rusko bude ve skupině B, Anglie v "déčku" a Španělsko v "éčku". Pokud by na Euro postoupily obě pořadatelské země z jedné skupiny, rozhodl by o dějišti utkání los.

Po losu Eura ještě nebude kompletní seznam všech 24 účastníků, ve čtyřech případech budou znát účastníci skupin jen čtyři možné soupeře z play off Ligy národů.

Vedle českého týmu už mají jistotu postupu také Anglie, Ukrajina, Španělsko, Polsko, Francie, Turecko, Belgie, Rusko a Itálie. Závěrečný turnaj začne 12. června v Římě a vyvrcholí o měsíc později finále v Londýně. Šampionát se bude hrát ve 12 zemích u příležitosti 60. výročí kontinentálních mistrovství.

Základní skupiny ME:

Skupina A (Řím, Baku): Itálie.

Skupina B (Petrohrad, Kodaň): Rusko.

Skupina C (Amsterodam, Bukurešť): .

Skupina D (Londýn, Glasgow): Anglie.

Skupina E (Bilbao, Dublin): Španělsko.

Skupina F (Mnichov, Budapešť): .