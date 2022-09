Čeští fotbalisté budou hrát ve Švýcarsku o udržení v elitní skupině Ligy národů

St. Gallen (Švýcarsko) - Čeští fotbalisté v úterý ve Švýcarsku odehrají závěrečný šestý zápas skupiny A2 Ligy národů, který rozhodne o tom, zda se udrží v elitní divizi. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého ztrácejí na posledním místě tabulky na nadcházejícího soupeře dva body a k tomu, aby nesestoupili, potřebují zvítězit. Výběr helvétského kříže reprezentanti porazili čtyřikrát po sobě.

Český tým v neděli prohrál s Portugalskem 0:4 a výrazně si zkomplikoval boj o udržení. Před Šilhavého výběr se po překvapivém vítězství 2:1 ve Španělsku dostali Švýcaři, jimž stačí k setrvání ve skupině A remíza. Nejhorší celek tabulky sestoupí do divize B.

Liga národů do velké míry nahrazuje přípravné zápasy a týmům dává dodatečnou šanci postoupit na mistrovství Evropy či světa. Tentokrát se dvanáctka celků, které se nedostanou na Euro 2024 do Německa z klasické kvalifikace, v play off utká o zbylá tři místa na šampionátu. Pořadí v Lize národů rozhodne i o složení výkonnostních košů pro los kvalifikace, který se uskuteční 9. října.

"Upřímně řečeno jsem nečekal, že jsou Španělé schopni doma prohrát se Švýcarskem. Změnilo to úplně celé rozpoložení. Vypadalo to, že nám bude stačit bod, teď budeme muset vyhrát. Švýcaři budou určitě v dobrém rozpoložení," řekl brankář Tomáš Vaclík, který v letech 2014 až 2018 působil v Basileji a získal tři švýcarské tituly.

Český celek v červnu na úvod skupiny porazil doma Švýcarsko 2:1. Poté reprezentanti nečekaně remizovali 2:2 se Španělskem, další tři zápasy ale prohráli a navíc v nich neskórovali. V neděli proti Portugalcům národní tým utrpěl nejvyšší domácí porážku od rozdělení federace.

"Je to samozřejmě komplikace. Viděli jsem i v domácím zápase, co Švýcaři umí, hráli u nás dobře. Jejich výhra ve Španělsku mě samozřejmě překvapila, ale pokud chceme zůstat v této společnosti, tak u nich prostě musíme vyhrát," konstatoval Šilhavý.

Jeho svěřenci venku s výjimkou duelu proti Bělorusku na neutrální půdě už šestkrát za sebou nezvítězili. Naopak Švýcaři doma prohráli jediný z posledních 13 zápasů. Svěřenci trenéra Murata Yakina v Lize národů v úvodních třech duelech nebodovali, ale v posledních dvou zápasech zvítězili nad Portugalskem a ve Španělsku.

"Zvítězit bude hrozně těžký úkol, protože jak jsme viděli, Švýcaři vyhráli ve Španělsku. To je skoro až nadlidský výkon. Na druhou stranu myslím, že týmy se hrozně vyrovnávají, každý může vyhrát s každým. Takže věřím, že předvedeme dobrý výkon a povede se nám cíl, který máme," prohlásil záložník Lukáš Provod, který byl spolu s ofenzivním univerzálem Ondřejem Lingrem a obráncem Patriziem Stronatim dodatečně nominovaný až po zápase s Portugalskem.

Český tým v samostatné historii prohrál jediný z pěti vzájemných duelů a Švýcary čtyřikrát za sebou porazil. Výběr helvétského kříže ale na rozdíl od Šilhavého svěřenců postoupil na mistrovství světa v Kataru, které začne v listopadu. V kvalifikační skupině Švýcaři překvapivě uspěli na úkor úřadujících evropských šampionů Italů.

Úterní duel se bude hrát od 20:45 v St. Gallenu. "Myslím, že je to podobné jako Eden. Kapacita necelých 20 tisíc, stadion pěkný, moderní. Švýcaři národní tým hodně podporují. Reprezentace postoupila na mistrovství světa, bude to poslední zápas v Lize národů, navíc jde o všechno. Jsem si stoprocentně jistý, že nás čeká skvělá atmosféra," uvedl Vaclík.

Trenér Šilhavý by po nepovedeném výkonu s Portugalskem mohl zamíchat se sestavou. Změnu bude muset udělat minimálně v obraně, neboť kvůli zranění nedohrál stoper Jakub Brabec, který následně opustil mužstvo.

Statistické údaje před utkáním Ligy národů Švýcarsko - Česko: Výkop: úterý 27. září, 20:45 (St. Gallen). Rozhodčí: Peljto - Macič, Beljo (všichni Bosna) - Guida (video, It.). Umístění v žebříčku FIFA: 16. - 32. Bilance: Švýcarsko - Česko (Československo): 32 8-6-18 43:66. Švýcarsko - Česko: 5 1-0-4 5:8. Česko bilance celkem: 321 171-61-89 567:325. Česko pod trenérem Jaroslavem Šilhavým: 42 20-6-16 57:55. Poslední vzájemné utkání (Liga národů, 2. června 2022, Praha-Eden): Česko - Švýcarsko 2:1 (1:1) Branky: 11. Kuchta, 58. vlastní Sow - 44. Okafor. Rozhodčí: Siebert (74. Osmers) - Seidel, Foltyn - Fritz (video, všichni Něm.). ŽK: Brabec, Krejčí - Elvedi, Schär. Diváci: 12.236. Sestavy: ČR: Vaclík - Zima, Brabec, Krejčí - Coufal, Sadílek (84. Kalvach), Souček, Zelený (87. Matějů) - Jankto (67. Lingr), Kuchta (68. Pešek), Hložek (87. Jurečka). Trenér: Šilhavý. Švýcarsko: Sommer - Widmer, Elvedi, Schär, Rodriguez (87. Lotomba) - Sow (68. Zuber), Freuler, Xhaka, Vargas (87. Seferovic) - Okafor (68. Shaqiri), Embolo (90.+2 Gavranovic). Trenér: Yakin. Předpokládané sestavy: Švýcarsko: Sommer - Widmer, Elvedi, Schär, Rodriguez - Freuler, Xhaka - Shaqiri, Sow, Vargas - Embolo. Česko: Vaclík - Jemelka, Zima, Zelený - Coufal, Souček, Provod, Havel - Barák - Schick, Černý. Absence: Akanji, Omlin (oba 2 ŽK), Okafor (zranění), Rodriguez (nejistý start) - Bořil, Brabec, Čelůstka, Holeš, Hovorka, Jankto, Kalas, Kopic, Krejčí, Petrášek, Sadílek, Sýkora, Vydra (všichni zranění), Masopust (nemoc), Schick (nejistý start). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Shaqiri (26) - Schick (17). Nejlepší střelci v probíhající Lize národů: Akanji, Embolo, Okafor, Seferovic (všichni 1) - Kuchta (2). Zajímavosti: - Česko v posledním vzájemném duelu v červnu zvítězilo na úvod skupiny Ligy národů doma 2:1 - Česko prohrálo jediný z 5 vzájemných zápasů v samostatné historii a nad Švýcarskem 4x za sebou zvítězilo - Česko v součtu s Československem vyhrálo 4 z posledních 5 zápasů ve Švýcarsku - Švýcarsko ve skupině nejprve 3x za sebou prohrálo, v posledních 2 zápasech ale zvítězilo 1:0 nad Portugalskem a 2:1 ve Španělsku - Česko v úvodních 2 zápasech skupiny porazilo Švýcarsko 2:1 a remizovalo se Španělskem 2:2, ale pak 3x za sebou prohrálo - Česko v neděli prohrálo s Portugalskem 0:4 a utrpělo nejvyšší domácí porážku v samostatné historii - Švýcarsko v Lize národů i napotřetí hraje elitní skupinu A, v prvním ročníku postoupilo do Final Four - Česko ve třetím ročníku Ligy národů hraje skupinu A poprvé - Švýcarsko 2x po sobě zvítězilo - Švýcarsko prohrálo jediný z posledních 13 domácích zápasů - Česko zvítězilo v jediném z posledních 7 zápasů a 3x za sebou prohrálo, navíc bez vstřelené branky - Česko venku 6x za sebou nezvítězilo (bez utkání s Běloruskem na neutrální půdě) - Švýcarsko po výhře v kvalifikační skupině postoupilo na nadcházející mistrovství světa do Kataru, Česko naopak na šampionát neprošlo - Švýcarsko vloni stejně jako Česko došlo do čtvrtfinále Eura, dál se na mistrovství Evropy či světa nikdy nedostalo - kapitán Xhaka (Švýcarsko) oslaví v den utkání 30. narozeniny - Rodriguez (Švýcarsko), který si může připsat 100. start za reprezentační "áčko", a Zima (Česko) jsou spoluhráči v FC Turín - Stronati (Česko) si může připsat premiérový start za reprezentační A-tým - brankář Vaclík (Česko) působil v letech 2014 až 2018 v Basileji