Čeští florbaloví junioři zdolali Finy 4:3 a obhájili na domácím MS titul

Brno - Čeští florbalisté obhájili na domácím mistrovství světa v Brně titul po premiérovém triumfu v roce 2019 v kanadském Halifaxu. Ve finále v Městské hale Vodova před 2261 diváky porazili Finsko 4:3. Rozhodl o tom v čase 58:21 útočník Matěj Čermák. Na bronz dosáhli Švédové, kteří zdolali Švýcarsko 7:6.

"Je to neskutečné. Všichni jsme si to přáli a pocity asi nejde teď úplně popsat. Až se zítra ráno vzbudím a řeknu si, že jsem mistr světa, tak to, myslím, bude ještě lepší. Prohrávali jsme 0:2, což není nic příjemného, ale dokázali jsme se vzchopit a zápas otočit v náš prospěch," radoval se Čermák.

Duel nezačal pro český výběr dobře, hned po buly se ve čtvrté sekundě dostal ke střele Alpo Laitila a otevřel skóre. Potom se domácí ubránili při vyloučení Matěje Pěničky a z následné trvalé převahy nedokázali srovnat stav. V 18. minutě při trestu Ondřeje Papouška zvýšil povedenou střelou do levého horního rohu branky Tomáše Jurca opět Laitila.

V čase 22:10 se dočkali gólové radosti také domácí reprezentanti a rovněž díky přesilovce. Při trestu Topiase Simonena po ideální přihrávce Šimona Stránského u pravé tyče doklepl balonek Matěj Havlas. Největší možnosti na vyrovnání měli Petr Majer a Stránský, Jurco skvělým zákrokem chytil střelu Mattiho Minkkinena.

Smazat ztrátu se podařilo až po 124 sekundách třetí třetiny Matěji Pěničkovi, který prostřelil Juusa Jokisala mezi nohy. V 49. minutě Finy podržel gólman při šanci Stránského, ale v čase 50:33 dorazil balonek po Havlasově střele Bohumil Piskáček. V 55. minutě sice vyrovnal Tatu Havula, ale 99 sekund před koncem po Majerově akci rozhodl Čermák.

"Maják tam úplně neskutečně prošel na manťáku přes hráče, potom mezi asi čtyřmi hokejkami Finů to poslal a já to jen uklízel do prázdné brány. Určitě to byl můj nejdůležitější gól. Jsem moc rád, že se to povedlo v takový hezký moment ve finále," prohlásil Čermák.

"Vyhráli jsme domácí mistrovství světa, nikomu se to nikdy nepovedlo. Nelze si to než užívat. Myslím, že nějaké zadostiučinění se dostaví později. Tým si teď určitě užije oslavy, zažil dva a půl roku tvrdé práce, která se dneska zúročila, a ukázali jsme, že na to máme," radoval se kapitán Filip Forman, který stejně jako další útočník Matěj Havlas byl i u triumfu v Kanadě.

Finále:

ČR - Finsko 4:3 (0:2, 1:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 23. Havlas (Stránský), 43. Pěnička (Matěj Čermák), 51. Piskáček (Havlas), 59. Matěj Čermák (Majer) - 1. Laitila (Vesterinen), 18. Laitila (Minkkinen), 55. Havula (Järvikangas). Rozhodčí: Broman, Matti (oba Švéd.). Vyloučení: 2:1. Využití: 1:1. Diváci: 2261.

O 3. místo: Švédsko - Švýcarsko 7:6 (2:4, 2:2, 3:0).

O 7. místo: Slovensko - Polsko 6:4 (4:2, 1:1, 1:1).

O 9. místo: Dánsko - Estonsko 6:3 (3:0, 2:0, 1:3).

O 11. místo: Slovinsko - Rakousko 7:6 po sam. nájezdech (0:5, 0:1, 6:0 - 0:0).

O 13.-15.místo: Belgie - Itálie 16:2 (3:0, 6:1, 7:1).

Konečné pořadí: 1. ČR, 2. Finsko, 3. Švédsko, 4. Švýcarsko, 5. Lotyšsko, 6. Německo, 7. Slovensko, 8. Polsko, 9. Dánsko, 10. Estonsko, 11. Slovinsko, 12. Rakousko, 13. Belgie, 14. Maďarsko, 15. Itálie.