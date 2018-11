Praha - Čeští florbalisté vstoupí do mistrovství světa v pražské O2 areně sobotním zápasem proti Německu a budou v roli jasného favorita. Se sedmým týmem minulého šampionátu hráli dosud dvanáctkrát a pokaždé zvítězili. Duel začne v 18:15 a přímým přenosem jej vysílá ČT Sport.

"Němci měli před dvěma roky mladý tým a udělali velký pokrok. Trošku mi připomínají stylem hokejovou Kanadu. Chodí přímo do brány a mají přímočaré protiútoky. Důležité bude, abychom se drželi na balónku a nepustili je snadno do brejků. Také si musíme dát pozor na jejich přesilovku," řekl finský kouč českého týmu Petri Kettunen.

Při dvanácti výhrách z dvanácti duelů mají Češi s Němci skóre 111:14, naposledy je porazili v generálce před minulým šampionátem na konci listopadu 2016 v Saské Kamenici 9:2. Na MS se odehrály tři vzájemné zápasy, v nichž Češi vstřelili 34 branek a jen dvě inkasovali. Poslední souboj se odehrál v roce 2004 v Curychu a skončil 20:1.

Žádné podcenění soupeře ale nechtějí Češi pod dojmem historických výsledků připustit. Němci v říjnu vyhráli turnaj šesti zemí v Přerově, kde remizovali s Dánskem a porazili Norsko i Slovensko. V listopadu ještě vyhráli dvakrát v Polsku.

V útoku mají tři rodáky z elitních florbalových zemí. Původem Švéd Julien Nihlén hraje v rodné zemi za záložní tým Höllvikenu, Fin Joel Wenning v druhé nejvyšší soutěži za Jyväskylä a Švýcar Benjamin Borth hraje elitní soutěž za Rychenberg Winterthur. Potkává se v ní i s Tinem von Pritzbuerem, který působí v St. Gallenu.

"Může to být s Německem docela ošemetný zápas. Všichni víme, jaké to vždy v těch prvních duelech je s bojem s nervozitou a očekáváním. Pro nás je cesta taková, abychom nic nepodcenili a měli respekt k soupeři. Bude to hodně o nás a našem tlaku do brány. A nebýt nervózní, aby nám neodskakovaly balónky," řekl kapitán Matěj Jendrišák.

"Budeme hrát do obrany a oni se budou snažit všechno blokovat. My musíme najít balanc toho, abychom nedělali zbrklé zakončení a nedávali jim balónek do brejku. Zároveň musíme kontrolovat hru a využít, že převaha v technice i kompletně ve hře je na naší straně. Musíme k tomu přistoupit zodpovědně," prohlásil další útočník Patrik Dóža.

Útočník švýcarského Könizu se nemůže dočkat startu turnaje. "Byl to obrovský sen, který od organizátorů, unie i jednotlivých hráčů stál strašně moc, a už se na to opravdu moc těšíme. Věřím, že když dokážeme předvést, co umíme, a v kombinaci s diváky můžou být naše cíle úplně nejvyšší. Talentu a srdíčka je strašně moc," dodal Dóža.

Svěřenci trenéra Kettunena v neděli od 17:00 nastoupí proti Lotyšsku. Pokud naplní v obou duelech papírové předpoklady, mohli by už slavit postup do čtvrtečního čtvrtfinále.