Čeští florbalisté se v semifinále MS pokusí překvapit domácí Finy

Helsinky - Čeští florbalisté se pokusí v semifinále mistrovství světa oplatit Finsku porážku ze stejné fáze minulého šampionátu v Praze v roce 2018. Tentokrát budou v Hartwall Areně v Helsinkách domácím celkem obhájci titulu z posledních dvou MS a kouč Petri Kettunen se pokusí s českým týmem proti krajanům překvapit. Duel začne v pátek v 17:45 SEČ.

"Nevím, jestli to pro mě bude výjimečné, ale vím jednu věc: Finové tady mají velmi dobrý tým. Musíme opravdu tvrdě bojovat, hrát nejlépe, jak umíme. Porveme se o to a uvidíme, jaký bude po šedesáti minutách výsledek, ale pokud budeme hrát na maximum, tak věřím, že se nám povede postoupit," řekl Kettunen.

V Praze, kde Češi skončili čtvrtí, prohráli s Finy v boji o finále 2:7. Z deseti vzájemných zápasů na světových šampionátech vyhráli jediný a bylo to právě v Helsinkách v květnu 2002 v základní skupině (4:3). O dva roky dříve v norském Drammenu ještě uhráli remízu 2:2 a zbývajících osm utkání ovládli Finové.

Seveřané mají celkově na kontě z 51 vzájemných utkání 43 výher, čtyřikrát skončil duel nerozhodně a čtyřikrát vyhráli Češi. Naposledy se jim to povedlo v generálce na Euro Floorball Tour v Plzni v polovině října, kde tým kouče Petteriho Nykkyho porazili 5:4 po samostatných nájezdech.

"V pátek musíme být připraveni bojovat jako o život. Bude pro nás náročné zdolat horu jménem Finsko, ale všechno je možné. Někdo přišel poprvé k Mount Everestu a hned napoprvé jej zdolal. Máme v pátek velkou šanci," uvedl Kettunen.

Finové mají problém s možnou koronavirovou nákazou v týmu poté, co kvůli covidovému protokolu nenastoupil ve středu ve čtvrtfinále proti Slovensku (5:1) obránce Tatu Väänänen.

"My se snažíme to neřešit. Jsou to Finové, mistři světa, musíme se na ně připravit co nejlíp. Věřím, že výhra na Euro Floorball Tour nám pomůže, protože jsme si ukázali, že s nimi můžeme hrát, a když to postavíme na dobré obraně a rychlých kontrech, tak můžeme uspět," prohlásil brankář Lukáš Bauer.

Turnaj se na závěrečné dva dny přesune do Hartwall Areny pro 13 tisíc diváků. Finové budou mít v boji o medaile výraznou podporu, přestože jejich čtvrtfinále se Slovenskem v hale hokejistů IFK Helsinky navštívilo jen 1728 diváků. "Hrozně se na semifinále před plnou halou těším. Trošku se nám otočí role oproti Praze, kdy jsme hráli my doma před plnou halou a měli jsme trošku svázané ruce. Teď zpětně to vidím, že to byl velký psychický tlak ze všech stran. Teď to může pro nás hrát velkou roli," prohlásil obránce Martin Kisugite.

"Oni mají zkušených hráčů spoustu. Postarší generaci drží čtyři nebo pět let, tým je trošku přestárlý, možná až nezdravě. Zkušeností mají na rozdávání, ale přesto si myslím, že domácí mistrovství ještě nehráli a může to hrát roli," připojil Kisugite. Do Hartwall Areny se těší. "Odehrály se tam velké zápasy, ať už v hokeji nebo jiných sportech. Fakt se na to těším a bude to určitě jeden z vrcholů kariéry každého z nás."

Doufá, že český tým předvede výkon na maximum svých možností. "Finové si rádi dlouho hrají s balonkem, nepůjčují ho soupeři, počkají si na šanci. My zase budeme chtít vycházet z pevné obrany a budeme se chtít opřít o výborného Lukáše Bauera v bráně, který je zatím na turnaji fenomenální. Může se to jevit tak, že to bude spíš souboj defenziv," dodal Kisugite.

Češi mohou už v pátek v případě úspěchu ukončit čekání na medaili, které trvá od roku 2014, kdy v Göteborgu získali bronz. Otazník v českém týmu visí nad startem obránce Dominika Beneše, který si v pondělí v utkání s Norskem pochroumal kotník a středeční čtvrtfinále s Lotyšskem (9:1) vynechal.