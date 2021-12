Čeští florbalisté porazili ve čtvrtfinále MS Lotyšsko 9:1

Helsinky - Čeští florbalisté porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa v Helsinkách Lotyšsko 9:1 a v pátek je čeká od 17:45 SEČ souboj o finále s vítězem večerního duelu mezi Finskem a Slovenskem. Tým kouče Petriho Kettunena bude v závěru turnaje útočit na první medailový zisk od bronzu z Göteborgu z roku 2014. Od té doby skončili Češi dvakrát čtvrtí. Pěti body za tři góly a dvě asistence se podílel na vítězství Marek Beneš, dvě branky a jednu asistenci zaznamenal Filip Langer.

Český tým se musel obejít bez zraněného obránce Dominika Beneše, který si v pondělním utkání s Norskem pochroumal kotník. V brance zůstala jednička Lukáš Bauer. Lotyši, kteří z deseti dosavadních vzájemných zápasech vyhráli jen dva a v obou případech na mistrovství světa (v roce 2012 v Curychu 5:4 a před třemi roky v Praze 4:3), drželi bezbrankový stav od 7. minuty.

Po chybné rozehrávce Peterise Trekšeho našel kapitán Tom Ondrušek na dlouhou ruku bekhendem Adama Delonga, který překonal poprvé gólmana Janise Salcevičse. Favorizovaný Kettunenův tým měl stálou převahu, ale zvýšení se dočkal až v čase 24:11, kdy Adam Hemerka poslal balonek za velké brankoviště na Mikuláše Krbce, který se trefil pod pravou ruku gólmana. Lotyši ale zareagovali hned za 24 sekund. Edgars Purinš přenesl hru na pravou stranu na Kevinse Šmitse, který pohotovým pokusem prostřelil Bauera.

Za dalších 83 sekund získali Češi opět dvoubrankový náskok. Při signalizovaném vyloučení se trefil Ondřej Němeček. Lotyši se snažili odpovědět, ale Bauer byl proti, na druhé straně měl velkou možnost Martin Kisugite. Lotyši měli dvě velké šance na snížení při vlastním oslabení, ale Bauer zneškodnil dva úniky Artise Raitumse; první ještě před druhou pauzou a druhý v závěrečném dějství.

Hned po druhém skvělém zákroku českého gólmana zakončil z protiútoku po přihrávce Marka Beneše do prázdné branky Langer a pak už Kettunenův výběr navyšoval skóre. Od 44. do 46. minuty se trefili postupně Marek Beneš, podruhé v utkání Langer a obránce Lukáš Punčochář, který se v sedmém reprezentačním utkání dočkal premiérové branky. Při power play Lotyšska zamířil ještě dvakrát do prázdné branky Marek Beneš a dovršil hattrick. "Desítku" mohl dokonat v závěru Josef Rýpar, ale trefil horní tyč.

ČR - Lotyšsko 9:1 (1:0, 2:1, 6:0)

Branky a nahrávky: 7. Delong (Ondrušek), 25. M. Krbec (Hemerka), 26. Němeček (Delong), 42. Langer (Martin Beneš), 44. Marek Beneš, 45. Langer (Marek Beneš), 46. Punčochář (Kisugite), 54. Marek Beneš, 56. Marek Beneš (Langer) - 25. Šmits. Rozhodčí: Zurbuchenová, Wehingerová (obě Švýc.). Vyloučení: 0:1. Využití: 1:0. Diváci: 468.

Sestava ČR: Bauer - Němeček, Vítovec, Gruber, Besta, Punčochář, Kisugite - Rýpar, Langer, Marek Beneš - Ondrušek, Šindler, Delong - Hemerka, F. Forman, M. Krbec. Trenér: Petri Kettunen.