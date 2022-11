Čeští florbalisté porazili na MS Německo 8:6 a jsou ve čtvrtfinále

Winterthur (Švýcarsko) - Čeští florbalisté zvítězili ve druhém utkání na mistrovství světa ve Winterthuru nad Německem 8:6, navázali na sobotní výhru nad Lotyšskem 6:3 a zajistili si postup do čtvrtfinále. V pondělí od 18:05 budou bojovat o první místo ve skupině B s také suverénním Švédskem, který potřebují k posunu z 2. pozice porazit.

Čtyřmi body za gól a tři asistence se dnes ve Švýcarsku podílel na vítězství Adam Delong, dvakrát skóroval Josef Rýpar. Branku a přihrávku si připsal Filip Langer.

"Věděli jsme, že pro Němce to bude svátek. Dobře bránili, jsou to velcí chlapi. Projevilo se na konci trochu to, že ze nejlepší čtyřky máme nejmladší tým. A tlak, že musíme hladce, se projevil...," řekl asistent trenéra Pavel Brus k výpadku ve třetí třetině, kterou Němci vyhráli 5:0.

"Na druhou stranu byla výborná druhá třetina, tu jsme měli pod kontrolou. Na konci padaly góly z nesmyslných vyloučení, to se nám stalo už druhý zápas. To je něco, co si musíme vyřešit do další fáze turnaje. Můžeme najít hromadu negativních i pozitivních věcí. Je to o balancu najít to, co potřebujeme," uvedl Brus.

Oproti duelu s Lotyši nahradil gólmana Lukáše Bauera Martin Beneš. Nově se zařadili do sestavy Jakub Gruber, Jiří Besta a Jonáš Kreysa, jediný debutant na šampionátu z českého výběru. Naopak mimo sestavu zůstali na začátku zkušení Matěj Jendrišák, Tom Ondrušek a Martin Tokoš, kteří se do duelu postupně zařadili také.

V čase 2:54 otevřeli Češi skóre, po přihrávce Matyáše Šindlera se trefil Martin Kisugite. Berkův výběr pak nevyužil přesilovou hru při vyloučení Michela Wöckeho a gólman Jan Lemke si poradil s šancemi Kisugiteho a Filipa Langera. Ve 13. minutě už je prostřelil Josef Rýpar. Martinovi Benešovi pomohla v 16. minutě tyč po střele Nilse Hofferberta.

Po 57 vteřinách druhé části právě při Hofferbertově vyloučení využil přesilovku Delong. V 25. minutě sice Janos Bröcker překonal českého gólmana, ale branka neplatila pro hru vysokou holí.

V čase 27:06 už to bylo 4:0, přestože Češi hráli v oslabení při Kreysově vyloučení. První šanci při německé přesilovce ještě neproměnil Tokoš, ale Besta už zamířil přesně. Ve 32. minutě zvýšil Mikuláš Krbec na 5:0.

Za 15 sekund ale po brejku zkorigoval stav Julian Nihlén a sebral Martinu Benešovi možnost překonal pátou nulou v kariéře v českém národním týmu rekord, o který se dělí s Tomášem Kafkou.

Za 44 vteřin se ale trefil Kreysa, který se radoval z gólu při premiéře na MS. "Pocity jsou skvělé. Je to něco hrozně hezkého, že se to takhle povedlo. Je to splněný sen. Snažil jsem si to co nejvíc užit a nasát každý moment v zápase. Akorát náladu trošku dolů mi dala třetí třetina, která od nás nebyla dobrá. Určitě si k tomu hodně řekneme," uvedl útočník Střešovic Kreysa.

Za dalších 27 sekund se podruhé v utkání opět po Delongově přihrávce prosadil Rýpar a ve 39. minutě využil přesilovku Langer. Němci dokázali stav zkorigovat díky dvěma brankám Jakoba Heinse z 46. a 50. minuty. Vzápětí trefil Lukáš Punčochář horní tyč. Při Gruberově vyloučení na dvě plus dvě minuty se ještě zapsali mezi střelce Svenson Hoppe a Wöcke. Ještě 32 sekund před koncem se prosadil při power play Nihlén.

"Troufám si tvrdit, že se Švédy by takový vypínač nevznikl. Je to daň za mladý tým. Byli jsme v pohodě, pak přišla vyloučení, byli jsme trošku v šoku. Varování to je. Ale nemyslím si, že proti Švédům. Spíš pro naše nastavení, aby se nám to nestávalo s nikým a nikde. Se Švédy bude jiný zápas. Nemyslím si, že vznikne taková situace," dodal Brus.

Skupina B:

Česko - Německo 8:6 (2:0, 6:1, 0:5)

Branky a nahrávky: 3. Kisugite (Šindler), 13. Rýpar (Delong), 21. Delong (Langer), 28. Besta, 32. M. Krbec, 33. Kreysa (Langer), 33. Rýpar (Delong), 39. Langer (Delong) - 32. Nihlén (Hofferbert), 46. Heins (J. Bröker), 50. Heins (N. Bröker), 55. Hoppe (Heins), 56. Wöcke (Heins), 60. Nihlén (Heins). Rozhodčí: Söderman, Boström (oba Švéd.). Vyloučení: 5:4. Využití: 2:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 1158.

Sestava ČR: Martin Beneš - Hemerka, Němeček, Punčochář, Rýpar, Kisugite, Gruber - Marek Beneš, Langer, Havlas - Delong, F. Forman, M. Krbec - Kreysa, Šindler, Besta - od 21. Tokoš, od 41. navíc Jendrišák, Ondrušek. Trenér: Jaroslav Berka.

Švédsko - Lotyšsko 11:2 (3:0, 5:1, 3:1)

Branky: 8. a 34. Lundmark, 19. a 30. Haglund, 19. a 39. Sankell, 24. Gustafsson, 39. Galante Carlström, 47. Sjögren, 50. K. Nilsson, 57. Nordgren - 36. Rajeckis, 42. Ragovskis.

Tabulka:

1. Švédsko 2 2 0 0 30:6 4 2. Česko 2 2 0 0 14:9 4 3. Lotyšsko 2 0 0 2 5:17 0 4. Německo 2 0 0 2 10:27 0

Skupina A:

Švýcarsko - Finsko 7:5 (3:2, 2:1, 2:2)

Branky: 9. a 50. Maurer, 43. a 54. Zaugg, 3. Heller, 11. Mendelin, 24. Seiler - 15. Leikkanen, 17. Lastikka, 32. vlastní Seiler, 54. S. Johansson, 56. Kainulainen.

Slovensko - Norsko 7:6 (2:3, 4:0, 1:3)

Branky: 23., 34. a 54. Dudovič, 16. a 31. Gál, 20. Gašparík, 40. L. Ujhélyi - 13. a 60. Lingjerdet, 5. Frafjord, 8. Terjesen, 52. Gidske, 58. Hjemgard.

Tabulka:

1. Švýcarsko 2 1 1 0 11:9 3 2. Finsko 2 1 0 1 13:8 2 3. Slovensko 2 1 0 1 8:14 2 4. Norsko 2 0 1 1 10:11 1