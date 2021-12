Čeští florbalisté narazí ve čtvrtfinále na Lotyše, ti už je dvakrát překvapili

Helsinky - Čeští florbalisté budou bojovat ve čtvrtfinále mistrovství světa s Lotyšskem, které je už dvakrát v historii světových šampionátů překvapilo v základní skupině. Duel začne ve středu ve 14:30 SEČ. Vítěz se utká v pátek (v 17:45) v boji o finále s vítězem středečního souboje mezi domácím Finskem a Slovenskem.

Češi budou útočit na čtvrtou semifinálovou účast v řadě, aby se pak mohli poprat o první medaili od zisku bronzu v roce 2014 v Göteborgu. "Určitě to bude nejdůležitější zápas, který jsme dosud hráli. To je jasné. Je to velmi dobrý soupeř, fyzicky dobře nachystaný. Musíme naši hru ještě dostat výš," řekl finský trenér českých florbalistů Petri Kettunen.

Před třemi roky na domácím MS v Praze jeho tým prohrál s Lotyšskem 3:4 a v roce 2012 v Curychu podlehli svěřenci Tomáše Trnavského 4:5. Jsou to jediné dvě porážky z deseti vzájemných duelů, z nichž mají Češi aktivní skóre 60:34. Před devíti lety ve Švýcarsku po tomto zaváhání skončil český tým na historicky nejhorším 7. místě, na minulém turnaji byl i přes toto zaváhání čtvrtý.

Naposledy se Kettunenův výběr utkal s Lotyšskem loni 1. února v Liepaje ve finále kvalifikace na MS a na domácí půdě prohrál 3:5. V Helsinkách Lotyši podlehli Švédsku 1:11, remizovali s Dánskem 5:5 a prohráli s Finskem 2:7. V předkole play off dnes porazili Kanadu 16:3.

Kettunen věří, že jeho tým po výhře nad Německem 11:9, porážce se Švýcarskem 2:4 a vítězství nad Norskem 7:3 bude gradovat formu směrem k bojům o medaile. "Při šampionátech je důležité, aby hra měla vzestupnou tendenci. Aby to šlo dopředu. Teď musíme udělat velký skok nahoru, abychom byli připravení na Lotyše. Jsem přesvědčený, že naše obrana je dost dobrá na to, abychom dokázali čelit opravdu těm nejlepším týmům," prohlásil Kettunen.

Kapitán Tom Ondrušek jako jediný z týmu byl u obou porážek s Lotyšskem. "Je to papírově nejtěžší soupeř z těch, co mohli přijít, spolu se Slovenskem. Dobře pro nás, pokud někam cílíme, musíme porazit každého a je to pro nás dobrý test pro semifinále, pokud ho zvládneme," řekl Ondrušek.

"Lotyši budou hrát velmi důraznou obranu, čekat na chyby. Asi nebudou hrát tak ofenzivně jako Norové, důležitá bude trpělivost, hra s míčkem a prolomit jejich obranu, Když se zlepšíme a přidáme deset procent k zápasu s Nory, tak věřím, že si postup pohlídáme," dodal Ondrušek.