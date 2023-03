Čeští filmaři z produkce Na západní frontě klid na Oscara nedosáhli

Los Angeles - Nikdo ze čtveřice českých filmařů nominovaných na Oscara za práci na filmu Na západní frontě klid si nakonec zlatou sošku z udílení cen v Los Angeles neodnáší. Nominaci v maskérské kategorii neproměnila ve vítězství dvojice s Češkou Lindou Eisenhamerovou, neprosadil se ani tým s Viktorem Müllerem a Kamilem Jafarem nominovaný za vizuální efekty, a ani zvukařský kolektiv s Čechem Viktorem Prášilem. Přes deset let trvající čekání na nového českého držitele Oscara tak pokračuje.

Americká Akademie filmového umění a věd ocenila maskéry a kadeřníky z produkce dramatu Velryba, v němž byl herec Brendan Fraser přetvořen v obézního učitele angličtiny Charlieho. V kategorii nejlepší vizuální efekty zvítězil podle očekávání film Avatar: The Way of Water, cenu za nejlepší zvuk si odnáší další akční trhák Top Gun: Maverick.

Čtveřice Čechů se podílela na válečném snímku Na západní frontě klid, který se z velké části natáčel v Česku. Eisenhamerová byla nominována společně s kolegyní Heike Merkerovou, Müller a Jafar spolu s Frankem Petzoldem a Markusem Frankem, Prášil byl pak součástí pětičlenného týmu usilujícího o nejprestižnější filmovou cenu.

Nová adaptace slavného románu Ericha Marii Remarqua si vysloužila celkem devět nominací, z nichž proměnila čtyři.

Neúspěch tvůrců německého snímku ve trojici uvedených technických kategorií znamená, že posledním oscarovým vítězem z Česka zůstává Markéta Irglová. Tu společně s jejím irským partnerem Glenem Hansardem americká akademie ocenila v roce 2008 za píseň Falling Slowly ze snímku Once.