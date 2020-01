Čeští exportéři žádají premiéra o změnu návrhu o digitální dani

Praha - Čeští exportéři žádají premiéra Andreje Babiše (ANO) o změnu návrhu na zavedení digitální daně. Obávají se poškození česko-amerických vztahů a odvety amerického prezidenta Donalda Trumpa. Babiš podle Hospodářské komory čtyřicítce exportérů při debatě v pražském Florentinu řekl, že uvažuje o úpravě zákona, který prošel ve Sněmovně prvním čtením. Hospodářská komora to uvedla v tiskové zprávě.

Digitální daň ve výši sedmi procent by se měla vztahovat na internetové firmy v ČR s globálním obratem nad 750 milionů eur (asi 19 miliard korun), které budou mít v tuzemsku roční obrat za uskutečněné zdanitelné služby minimálně 100 milionů korun. Týkat by se měla předních světových společností jako Google, Facebook, Amazon či Apple. Daň by měla začít platit ještě letos. Do státního rozpočtu by měla přinést zhruba pět miliard korun ročně.

Podle Hospodářské komory by se zavedení daně ale nemuselo státu vyplatit. "Je si třeba uvědomit, že objem českého exportu do USA představuje zhruba 100 miliard korun. Pokud by se podnikatelům nepodařilo najít alternativní odbytiště jejich produkce, jejich ztráty by mohly vést k výpadku daňových příjmů státního rozpočtu několikanásobně převyšujícímu očekávaný výnos daně z digitálních služeb," řekl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Připravuje se také evropská směrnice, podle které budou muset členské země EU novelizovat příslušné zákony. Ani ta podle Dlouhého není zárukou, že Američané nepodniknou vůči EU odplatu. Zdanění globálních firem by se mělo řešit nejlépe v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), ve které jsou zastoupeny i Spojené státy, dodal Dlouhý.

OECD dnes uvedla, že na 140 světových vlád včetně ČR se dohodlo, že začnou jednat o nových pravidlech pro mezinárodní digitální daň. Hotovo by mělo být do konce letošního roku.

Spojené státy podle Hospodářských novin vydaly minulý týden varování, že kvůli digitální dani zavedou vůči ČR odvetná opatření. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) následně uvedla, že takové informace nemá a podle ní nic takového nenastane. Pokud ano, bylo by to podle ní téma pro Evropu. Platnost daně je podle Schillerové plánována na čtyři roky a ČR je zákon připravena okamžitě zrušit, pokud se najde globální řešení.