Čeští exportéři budou moci dodávat vepřové do Hongkongu

Praha - České firmy budou moci vyvážet zmrazené a chlazené vepřové maso do Hongkongu, vyjednávání povolení trvalo tři roky. Zatím tamní úřad schválil tři dovozce, sdělil ČTK mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Podle něho se dále vyjednává o umožnění vývozu krmiv do Číny nebo násadových vajec a jednodenních kuřat do zemí Střední Ameriky.

Před samotným povolením dovozu masa do Hongkongu byl letos v květnu v ČR audit, kdy inspektoři z tamního Centra pro bezpečnost potravin zkontrolovali českou úroveň veterinárního dozoru.

Inspekce navštívila také farmu s chovem prasat nebo závod vyrábějící masné výrobky. "Předběžné výstupy z průběhu auditu byly pozitivní, nicméně na oficiální schválení českých podniků hongkongskou stranou jsme museli čekat téměř půl roku. Doufáme, že české potravinářské podniky této možnosti využijí a v blízké době se uskuteční první vývozy vepřového masa do této destinace," sdělil ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. Ten také doufá, že se podaří dojednat vývoz masa i do dalších asijských zemí jako je Vietnam nebo Čína.

Vývoz vepřového masa do asijských zemí by byl pro české producenty do budoucna dobrou perspektivou, protože tamní chovy decimuje africký mor prasat. Čína je dlouhodobě největším vývozcem vepřového na světě. Podle odborníků však bude muset do budoucna zlikvidovat asi třetinu své letošní produkce vepřového, tedy asi 18 milionů tun, dvakrát více, než kolik činí roční celosvětový export.