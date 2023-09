Čeští europoslanci: EK se dobře vypořádala s velkými krizemi, ale zní i kritika

Štrasburk - Evropská komise pod vedením Ursuly von der Leyenové se vypořádala s velkými krizemi, které se staly během jejího mandátu. Shodují se na tom čeští europoslanci z různých politických frakcí. Kritizují však malý důraz Evropské komise na konkurenceschopnost, přílišné regulace, které se zavádějí v rámci zelené agendy, či na to, že dnešní projev byl málo konkrétní.

Během mandátu se Evropská komise musela vyrovnat se dvěma velkými krizemi - pandemií covidu-19 a s válkou na Ukrajině. Podle europoslanců Luďka Niedermayera z TOP 09, Veroniky Vrecionové z ODS a Radky Maxové, která je členkou klubu socialistů a demokratů, dokázala EK na tyto krize dobře reagovat. Poslanci to řekli při setkání s novináři. Obdobný názor vyjádřili i další čeští zástupci v Evropském parlamentu. Podle jejich názoru se komisi například podařilo udržet jednotu členských států v reakci na ruskou invazi.

"Na druhou stranu Komise nedokázala dostatečně rychle reagovat na nové skutečnosti, které jak covid- 19, tak i ukrajinská válka přinesly, a to je růst inflace a ekonomický pokles v celé EU," uvedla Dita Charanzová zvolená na kandidátce ANO.

Od europoslanců zaznívají výtky, že Evropské komisi se nepodařilo zlepšovat stav hospodářství a konkurenceschopnost EU. Podle Tomáše Zdechovského z KDU-ČSL musí být prioritou "snížení byrokracie a větší investice do inovací". Podle Alexandra Vondry z ODS unijní ekonomiku svazují nové regulace, které EU přijímá v rámci svých ekologických plánů. "Válcuje nás Čína, kdekoliv to vidíme," řekl ČTK Vondra s tím, že unijní regulace jsou příliš radikální.

Europoslanec za Piráty Mikuláš Peksa šéfce EK vytkl, že její dnešní projev byl málo konkrétní. "Zaznělo tam spousta krásných věcí a slibů o ochraně přírody, klimatické změně a zeleném průmyslu, ale nepadlo ani slovo o tom, jak se Evropě reálně daří snižovat závislost na fosilních palivech," uvedl. Podle něj se předsedkyně EK v projevu také málo věnovala stavu právního státu v Maďarsku a v Polsku. Markéta Gregorová by pak v projevu uvítala větší sebereflexi předsedkyně EK ohledně zákona o čipech, který podle pirátské europoslankyně nefunguje. "Jasná řešení v projevu chyběla také na poli boje s dezinformačními snahami Ruska a dalších aktérů," uvedla Gregorová.

Europoslankyně Maxová při setkání s novináři ocenila opatření, které se komisi podařilo prosadit v sociální oblasti, například společná pravidla pro určování minimální mzdy či opatření proti platovým rozdílům mezi muži a ženami.

Podle Vondry není žádným tajemství, že Ursula von der Leyenová stojí o to stát se po volbách znovu šéfkou EK. "Já si myslím, že je to nejhorší komise, kterou jsme kdy měli," řekl Vondra ČTK. Podle něj si Komise začala hrát na imperiální vládu a přestala být spojencem malých a středních zemí v EU. Samotná von der Leyenová ale podle něj není nejhorším členem kabinetu.

Podle poslance Niedermayera je na hodnocení komise ještě příliš brzy, protože jí zbývá téměř rok do konce mandátu. Otevřených je na 200 opatření, o kterých spolurozhoduje Evropský parlament. V projevu uvítal některá ohlášená opatření, například zahájení šetření ohledně dumpingových cen čínských elektromobilů, záměr snižovat byrokracii pro malé a střední firmy či vstřícnější pravidla pro budování větrných elektráren.

Kateřině Konečné z KSČM v proslovu šéfky EK chyběla zmínka o nedostatku léčiv v Evropské unii. "To jen ukazuje, jak je předsedkyně (Evropské komise) odtržená od reality evropských občanů," řekla poslankyně ČTK. Obává se také obchodní války s Čínou, která podle ní drží zásoby klíčových surovin a látek, jež se využívají v průmyslu či výrobě léčiv. Zpřísňování ekologických pravidel podle ní vede k tomu, že se evropský průmysl stěhuje mimo unii.

Zajíček: Šéfka EK přednesla vyvážený projev, mnoho témat stěžejních pro ČR

Ursula von der Leyenová přednesla na plenárním zasedání Evropského parlamentu velmi vyvážený projev, mnoho témat bylo stěžejních pro současnost České republiky. Na debatě o stavu EU to řekl ředitel zahraničního odboru Hradu Jaroslav Zajíček.

V poselství o stavu EU Von der Leyenové však podle Zajíčka chyběla transatlantická relace. Zaujal jej naopak důraz na konkurenceschopnost, šéfka EK podle něho také pojmenovala klíčové problémy v ekonomické oblasti, které jsou stěžejní pro českou současnost, a to přístup na trh práce, inflace a ulehčení podnikání.

Von der Leyenová také uvedla, že EU bude stát na straně Ukrajiny napadené Ruskem tak dlouho, jak to bude potřeba. Budoucnost Ukrajiny, Moldavska i západního Balkánu je podle ní v EU.

Šéfka EK podle Zajíčka ví, že musí udržet podporu pro Ukrajinu, aby lidé nezačali polevovat. "Zároveň, že je potřeba, abychom se o tématu Ukrajiny bavili více s třetími zeměmi, vyvažovali některé narativy Ruska, případně Číny, a abychom tyto země především v okolí unie přibližovali co nejvíce k evropské nebo transatlantické rodině," dodal.

Náměstek pro řízení sekce pro evropské záležitosti úřadu vlády Štěpán Černý uvedl, že šéfka EK nemohla deklarovat celý svůj legislativní program, protože se blíží ke konci mandátu. "Do jisté míry předsedkyně hodnotila svůj odkaz, co se jí povedlo," míní Černý. Řekla podle něj, že splnila všechno, co měla zadáno, i přes koronavirovou pandemii a válku na Ukrajině.

Také podle vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR Moniky Ladmanové nebylo v projevu oznámeno příliš nové legislativy, což je zvykem spíše na začátku mandátu komise. V projevu podle ní zabrala hodně místa témata rozšíření EU a také umělé inteligence.