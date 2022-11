Čeští egyptologové zkoumají v Sakkáře památku spjatou s významnou osobností

Praha - Památku spjatou s dávnou osobností, která výrazně zasáhla do dějin zkoumají čeští egyptologové v severní Sakkáře. Podrobnosti oznámí v brzké době. V rozhovoru s ČTK to řekli Miroslav Bárta, Hana Vymazalová a Jiří Janák z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. O financování výzkumů, poté co ministerstvo financí nedávno pro ústav škrtlo pravidelnou státní 25milionovou dotaci, se podle Bárty stále vedou jednání.

K aktuálnímu výzkumu v Sakkáře Bárta řekl, že kvůli smluvním vztahům s Egyptem o něm bude více známo v několika dalších týdnech. "Mohu prozradit jen to, že jde o památku svázanou s osobností egyptských dějin, která zásadně změnila běh dějin," uvedl vědec, který řídí české archeologické výzkumy v Egyptě.

Jaké jsou vyhlídky na financování výzkumů ústavu po zrušení státní dotace, podle Bárty stále není jasno. "Všechny zúčastněné strany se snaží pomoci a najít řešení," řekl egyptolog. Dlouholetým problémem české egyptologie je podle něj to, že obor je předem vyloučený z velkých soutěží o podporu.

Dodal, že pokud se nepodaří problém zdárně vyřešit, redukoval by se obor vědecky a personálně od ledna tak, že by prakticky zanikl. "Nemluvě o mezinárodních závazcích a ukončených aktivitách na naší koncesi v Abúsíru," podotkl Bárta.

Zástupci ministerstva financí v říjnu pro Seznam Zprávy uvedli, že ministerstvo školství bude mít v příštím roce dostatečný rozpočet na to, aby egyptologické výzkumy zaplatil.

Janák doplnil, že v Káhiře tento týden začala menší venkovní výstava při velvyslanectví České republiky. Expozice mapuje historii výzkumů Českého, dříve Československého, egyptologického ústavu. Přibližuje i práci specialistů napříč obory zkoumajících egyptské památky. Vymazalová pak upozornila, že 11. listopadu začne egyptologická výstava v pražském Karolinu. Tým teď také připravuje terénní práce pro další roky. "Převratné objevy sice nelze naplánovat, ale s dobrou průpravou je možné jim alespoň trochu vyjít vstříc," míní Janák.

Ze zásadních nálezů českých egyptologů z poslední několika let Bárta s Janákem vypíchli objev hrobky mudrce Kairsua, který žil ve 24. století před Kristem. "Byl uctíván pro svou moudrost i tisíc let po své smrti," řekl Bárta. Hrobku experti odkryli v roce 2018. Janák kromě toho připomněl objev a výzkum nádherně zdobené hrobky dosud neznámého "tajemného" dvořana Chuyho. Upozornil i na letošní nález dosud nejrozsáhlejšího balzamovacího depozitu na území Egypta.

"V posledních dvou letech se podařilo prozkoumat také pyramidu královny Setibhor v jižní Sakkáře. Setibhor zřejmě pocházela z linie abúsírských panovníků a sehrála významnou roli jako manželka faraona Džedkarea na konci 5. dynastie," dodala Vymazalová. "Její pyramidový komplex je nejen největší ze všech komplexů královen Staré říše, ale navíc obsahuje řadu královských rysů, v monumentech královen jinak nevídaných. Z odkrytých nálezů se navíc zdá, že Setibhor se stala vzorem pro všechny pozdější královny Staré říše, které ji v mnoha směrech napodobovaly," uzavřela egyptoložka.