Čeští chemici splnili podmínky pro začlenění do sil velmi rychlé reakce NATO

Praha - Chemičtí specialisté české armády dneškem splnili podmínky pro roční začlenění do sil velmi rychlé reakce NATO (VJTF). ČTK to řekla mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. Jde o nejvyšší hotovostní systém aliance. Jednotky, které jsou do něj začleněny, musí být schopny nasazení v řádu dnů. Na začlenění do systému se chemici dlouhodobě připravovali. Stejným procesem v současné době prochází i vojáci ze 4. brigády rychlého nasazení.

"Uvedli jsme do pohotovosti liberecké chemiky, elitu ve svém oboru. Jsme součást sil velmi rychlé reakce NATO. Mohou být nasazeni kdekoli na území aliance během pár dní," uvedla armáda na twitteru k začlenění do VJTF.

Členské země NATO vyčleňují pro alianci jednotky, které jsou zapojeny do hotovostního systému. Síly rychlé reakce NATO (NATO Response Force - NRF) musí být schopny nasazení kdekoli na světě v řádu dnů až týdnů. Po anexi Krymu Ruskem aliance zřídila ještě síly velmi rychle reakce (VJTF - Very High Readiness Joint Task Force), které musí být nachystány ještě rychleji než NRF, jde řádově o jednotky dnů po vydání rozkazu. Do VJTF je zařazeno několik tisíc vojáků pozemních, leteckých, námořních i speciálních sil.

Začlenění do toho systému předchází dlouhodobá příprava. Na jejím konci je takzvané certifikační cvičení, které musí jednotka zvládnout, aby získala "plné operační schopnosti". Toho dosáhli v těchto dnech právě čeští chemičtí specialisté. Splnili tak podmínky pro přesun z NRF do VJTF. Po roce by je měla nahradit další jednotka.

Česká republika na tento rok do VJTF vyčlenila 180 příslušníků chemického vojska a 400 vojáků průzkumné a mechanizované roty ze 4. brigády rychlého nasazení. Vláda o nich minulý týden rozhodla, že mohou být v rámci VJTF vysláni kamkoli na alianční území. Stalo se tak na základě aktivování předběžných obranných plánů Severoatlantické aliance v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině.