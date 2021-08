Čeští bikeři skončili v závodě štafet na MS sedmí, titul obhájili Francouzi

Val di Sole (Itálie) - Česká štafeta obsadila v závodě horských kol na mistrovství světa v italském Val di Sole sedmé místo. Titul obhájili Francouzi a vyjeli si tak ve štafetě rekordní sedmé zlato. Stříbro získali Američané a bronz vybojovali Němci.

Česká šestice byla i díky zvolené taktice, kdy závod rozjeli dva nejsilnější závodníci, dlouho ve hře o medaile. Jan Vastl jakožto zástupce elitní mužské kategorie předal jako třetí a Jan Zatloukal (muži do 23 let) dokonce jako druhý za vedoucími Američany.

"Myslel jsem si, že jsem si včera tu smůlu na startovní rovině vybral, bohužel v nájezdu do techniky přede mnou spadli a já vyjížděl asi desátý," litoval na serveru mtbs.cz Vastl s připomínkou úterní kvalifikace short tracku, která pro něho vinou přetrženého řetězu skončila už po pár sekundách.

"Nohy jsem měl ale dneska dobrý, takže jsem soupeře stihl ještě přeskákat a dojel jsem to na třetí místo. Že se cítím dobře, je pro mě dobrým znamením před cross country a jsem i rád, že jsem trať vyzkoušel takhle v zápřahu," dodal Vastl.

"Dařilo se mi to stahovat, ale v prvním výjezdu je tam takovej singl trek, kde jsem toho Itala přede mnou prostě nemohl předjet, takže mi Američan cuknul, což mě mrzí. Jinak jsem se ale cítil dobře a trať mi tu docela sedí," pochvaloval si Zatloukal.

Následoval ženský trojblok. Tereza Tvarůžková (elite) i po ní jedoucí Tereza Sásková (do 23 let) předaly shodně jako čtvrté, přičemž bronz nebyl daleko. Juniorka Karolína Bedrníková ale měla složitou pozici proti soupeřům z veskrze starších kategorií a přijela až jako devátá.

"Snažila jsem se s nimi závodit, co to šlo, do techniky jsem chtěla najíždět co nejvíce před nimi, protože mi to tu sedí a rozhodně jsem tam na ně ztrácela míň než do kopce. Bylo to sice fakt těžký, ale jsem ráda, že jsem mohla jet," uvedla Bedrníková.

Junior Filip Konečný posunul tým na konečné sedmé místo. "Jsem s výkonem spokojený; nechal jsem tam všechno, eliťaci přede mnou už byli dost daleko, ale snažil jsem se, předjel jsem aspoň dvě holky a jsem rád, že jsem naši pozici o ty dvě místa vylepšil," řekl finišman štafety Konečný.

Na bronz ztratili Češi dvě a čtvrt minuty, poslední medailí ze štafety tak zůstává stříbro z domácího MS v Novém Městě na Moravě před pěti lety. Na vítěznou sestavu Francie ztratil český tým přes tři minuty. Rovněž loni v rakouském Leogangu byli čeští bikeři sedmí.

Francouzi v sestavě Mathis Azzaro, Adrien Boichis, Lena Geraultová, Tatiana Tournutová, Line Burquierová a Jordan Sarrou byli po prvním úseku šestí, ještě v polovině závodu třetí, ale pak už šli do čela a vylepšili dosavadní maximum šesti triumfů, jež drželi spolu s nimi Švýcaři. Sarrou má ze štafety dokonce už páté světové zlato.

Američané ztratili na vítěze 48 sekund, stříbro vydřeli před Němci o jedinou vteřinu.

Cross country - štafeta:

1. Francie (Azzaro, Boichis, Geraultová, Tournutová, Burquierová, Sarrou) 1:25:51, 2. USA (Blevins, Johnson, Blunková, Holcombová, Courtneyová, Amos) -48, 3. Německo (Kaiser, Schehl, Van Thielová, Benzová, Eiblová, Schwarzbauer) -49, 4. Itálie -1:39, 5. Švýcarsko -2:04, 6. Velká Británie -2:27, 7. ČR (Vastl, Zatloukal, Tvarůžková, Sásková, Bedrníková, Konečný) -3:05.