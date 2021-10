Čeští biatlonisté vyrazili v přípravě na olympijskou sezonu poprvé na sníh

Praha - Čeští biatlonisté v přípravě na olympijskou sezonu vyrazili poprvé na sníh. V rakouském Ramsau bydlí přímo u spodní stanice lanovky na ledovec Dachstein ve výšce 1750 metrů. Trenéři je tak chtějí připravit na podmínky při zimních olympijských hrách v Pekingu, kde se bude závodit rovněž ve vyšší nadmořské výšce.

"Dělali jsme to tak docela pravidelně, naposledy někdy před olympiádou v Koreji. Přípravu jsme letos uzpůsobili tomu, že olympiáda proběhne ve velké výšce. Oprášili jsme to, co nám v minulosti fungovalo. Podobný záměr vidíme třeba i u Norů. Mají doma super podmínky k lyžování a stejně jsou asi už potřetí na Passo di Lavaze," uvedl na svazovém webu asistent trenéra mužů Aleš Ligaun.

Na ledovci jsou jeho svěřenci od úterka. Přivítaly je optimální sněhové podmínky. Otevřený je jak malý, pětikilometrový, tak velký, devítikilometrový okruh. "Chceme toho využít a co nejvíc nalyžovat," plánovali trenéři. Lídr českého týmu Michal Krčmář, který bude v Pekingu obhajovat stříbrnou medaili ze sprintu na ZOH 2018 v Pchjongčchangu, si trénink na ledovci navzdory větru užíval. "Je to supr. Myslím si, že zažíváme i pravou zimu už takhle brzo v říjnu. Myslím, že je tak minus deset, pocitově minus patnáct. Ale čerstvý prašan... Kolikrát ani v zimě takové podmínky nejsou," řekl České televizi.

Do Česka se mužská seniorská a juniorská reprezentace vrátí 19. října, o šest dní později zamíří na závěrečné soustředění do norského Sjusjönu. Tam se 4. listopadu vydají také jejich kolegyně z ženského týmu, které zatím stále trénují na suchu. Od začátku týdne jsou v italské Anterselvě.

Doufají, že v Jižním Tyrolsku sněžit nezačne. "Jestli bude sněžit, tak je to ta nejhorší varianta. Jednak je zima a pak nemůžeš ani na kolečkové lyže, takže jen běháš po kotníky ve sněhu. To bych nerada. Stalo se nám to loni a nebylo to moc příjemné," řekla Lucie Charvátová. V Anterselvě české biatlonistky zůstanou do 26. října.