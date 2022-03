Čeští biatlonisté ve štafetě znovu propadli, v Kontiolahti vyhráli Norové

Kontiolahti (Finsko) - Čeští biatlonisté ve štafetě znovu propadli. Stejně jako na olympijských hrách v Číně, kde byli ze závodu staženi, se jim na Světovém poháru v Kontiolahti nedařilo střelecky. Po čtyřech trestných kolech obsadili až čtrnácté místo s bezmála pětiminutovou ztrátou na čelo. Závěrečnou mužskou štafetu sezony vyhráli Norové, kteří i bez bratrů Böových triumfovali počtvrté v sezoně. Díky tomu jasně získali malý křišťálový glóbus.

Místo Jakuba Štvrteckého, který špatně zahájil olympijskou štafetu, tentokrát dostal na prvním úseku důvěru Mikuláš Karlík. Střelecky to ale bylo ještě horší. Karlík přijel na druhou položku v početné vedoucí skupině, ale pak trefil na osm ran jen dva terče a musel na tři trestná kola. Tím se propadl na poslední, dvacáté místo.

Dvaadvacetiletý biatlonista se dokáže běžecky držet se zkušenějšími kolegy, ale pak na to doplácí na střelnici. Dnes mu přitom tempo nepřipadalo nijak rychlé. "Spíš si myslím, že je to tím, jak se člověk řádně nevyjede před střelnicí podle svého, protože si musí hlídat pozici. To stojí nějaké malé síly a to pak se projevilo na té střelnici. Neumím s tím pracovat," hledal Karlík vysvětlení v rozhovoru pro Českou televizi.

Štvrtecký si tentokrát vedl solidně a při každé zastávce potřeboval jen jeden náhradní náboj. Díky tomu posunul Čechy na čtrnáctou příčku. Na třetím úseku ale přišel další propad. Vleže se sice Adam Václavík trestnému kolu ještě těsně vyhnul, ale vestoje mu tři náhradní náboje nestačily a musel objet 150 metrů navíc. "Letos mi to ve štafetách nejde, hlavně ve stojce. Asi jsem si udělal nějaký psychický blok. Doufejme, že to půjde odstranit. Ty stavy, které se mi dějou při štafetě, při individuálních závodech neprožívám," svěřil se s podobnými pocity, s nimiž se mezi ženami potýká Lucie Charvátová.

Finišman Michal Krčmář se na rozdíl od olympijského závodu alespoň dostal do akce, ale přebíral štafetu až na šestnáctém místě s velkou ztrátou na závodníky před sebou. Se dvěma dobitími předstihl rumunského a estonského závodníka a posunul tým alespoň o dvě místa dopředu. Čtrnácté místo patří českým biatlonistům v hodnocení štafet také v celkovém pořadí tohoto ročníku Světového poháru.

Boj o vítězství byl vyrovnaný. Do závěrečného úseku vyrážely v čele společně Francie, Švédsko, Norsko a Německo. Jejich finišmani přijeli společně i na závěrečnou střelbu, kde si nejlépe vedl Nor Vetle Sjaastad Christiansen. Odjel s více než devítisekundovým náskokem před Quentinem Fillonem Mailletem a vedení už nepustil. Naopak před francouzského lídra celkového pořadí SP se dostal ještě Švéd Sebastian Samuelsson.

V sobotu jsou v Kontiolahti na programu sprinty. Ženy pojedou od 12:45, muži od 15:30 SEČ.

Muži - štafeta 4x7,5 km: 1. Norsko (Bakken, Andersen, Laegreid, Christiansen) 1:12:06,1 (0 trest. okruhů + 7 dobíjení), 2. Švédsko (Femling, Nelin, Ponsiluoma, Samuelsson) -10,6 (0+10), 3. Francie (Guigonnat, Jacquelin, Desthieux, Fillon Maillet) -12,4 (0+7), 4. Německo -13,4 (0+8), 5. Rakousko -1:44,7 (0+5), 6. Švýcarsko -1:56,8 (0+10), 7. Itálie -2:20,8 (2+10), 8. Kanada -2:43,3 (0+9), 9. Finsko -2:58,5 (0+13), 10. USA -3:19,5 (0+8), ...14. ČR (Karlík, Štvrtecký, Václavík, Krčmář) -4:59,1 (4+14).

Konečné pořadí štafet (po 5 závodech): 1. Norsko 276 b., 2. Francie 239, 3. Německo 231, ...14. ČR 138.