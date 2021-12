Čeští biatlonisté nastoupí do SP v Le Grand-Bornand v obměněné sestavě

Annecy (Francie) - V lehce obměněné sestavě nastoupí čeští biatlonisté do nadcházejících závodů Světového poháru v Le Grand-Bornand. Podle plánů dostanou ve Francii příležitost mezi elitou nejlepší závodníci z druholigového IBU Cupu. Vítězslava Horniga vystřídá Milan Žemlička, Tereza Vinklárková si vymění místo s Terezou Voborníkovou, která běžela už v sobotní štafetě SP v Hochfilzenu.

"Změna v sestavě byla plánovaná už před sezonou, protože chceme dát před olympiádou šanci ve Světovém poháru dalším tvářím. Bohužel jsme si představovali, že se bude klukům na IBU Cupu dařit víc. Nejlíp z toho vyšel Milan Žemlička, kterému se relativně povedly závody v Idre," řekl trenér mužů Ondřej Rybář na svazovém webu.

Očekávaná byla i výměna v ženském týmu. "Terka Vinklárková si vedla poměrně dobře, ale chceme dát ve Světovém poháru šanci i Terce Voborníkové. Mělo by pro ni být cílem probojovat se na body, ale nejdůležitější je zvládnout střelbu a běžet tak rychle, jak jen to bude možné. Samozřejmě mají obě v běhu ještě velké rezervy, ale jsou to závodnice s budoucností a příští rok se zase přiblíží těm nejlepším," uvedl trenér Egil Gjelland.

Program ve Francii zahájí ve čtvrtek sprint žen, o den později absolvují sprint muži. Sobota bude ve znamení stíhacích závodů, v neděli se poprvé v sezoně poběží závody s hromadným startem.