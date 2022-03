Čeští biatlonisté byli na SP v Otepää pátí ve smíšené štafetě, vyhráli Norové

Otepää (Estonsko) - Čeští biatlonisté zajeli nejlepší smíšenou štafetu od bronzu na mistrovství světa 2020. Na Světovém poháru v Otepää dnes skončili pátí ve složení Michal Krčmář, Jakub Štvrtecký, Markéta Davidová a Jessica Jislová. I třetí smíšenou štafetu čtveřic v této sezoně vyhrálo Norsko, které už ovládlo závod Světového poháru v Oberhofu i olympijské hry.

Závod se přitom z českého pohledu nevyvíjel dobře. Krčmář na úvodním úseku spotřeboval všech šest náhradních nábojů a předával až jako jedenáctý s více než minutovou ztrátou na čelo. "Hrozný to bylo," glosoval svůj výkon pro Českou televizi. Vleže se potýkal s proměnlivým větrem, kvůli němuž několikrát upravoval mířidla a strávil na koberci více než minutu. "Na stojce byly všechno rány dole. Dneska se musím omluvit, protože můj výkon na střelbě byl katastrofální. Hrůza, děs a omlouvám se týmu," dodal.

Pak ale nečekaně zazářil mnohdy nespolehlivý střelec Štvrtecký. Poprvé v kariéře ve štafetě nepotřeboval ani jeden náhradní náboj a posunul české kvarteto na pátou příčku. "S tím jsem moc spokojený. Vůbec jsem netaktizoval, nešetřil jsem se, jel jsem furt jenom dopředu a vyšlo to," radoval se.

Vůbec nejlepší výkon na svém úseku předvedla Davidová, která trefila všechny terče napoprvé a byla nejrychlejší v běhu, když předčila i Norku Tiril Eckhoffovou. Díky tomu posunula český tým na čtvrté místo. "Já jsem dneska spokojená. Byl to asi jeden z mých nejlepších závodů. Dvě nuly na pět a běželo se mi dobře. Musím říct, že jsme dneska měli skvělé lyže," pochvalovala si.

Medaile byly daleko, na třetí Francii ztráceli čeští reprezentanti více než půl minuty. Naopak zezadu na finišmanku Jislovou dotírala Němka Denise Herrmannová, která z předávky vyjížděla s patnáctisekundovou ztrátou. Tu skvělá běžkyně smazala ještě před úvodní střeleckou položkou, a když zastřílela čistě, nedala Jislové šanci. Česká finišmanka pokaždé jednou dobíjela a skončila bezpečně na pátém místě. To je pro český tým jednoznačně nejlepší výsledek sezony. V Oberhofu byli Češi ve smíšené štafetě devátí, na olympijských hrách dvanáctí.

Norsko potvrdilo pozici aktuálně nejlepšího týmu ve smíšené štafetě čtveřic. Dnes vyhrálo ve složení Sivert Guttorm Bakken, Vetle Sjaastad Christiansen, Eckhoffová a Ingrid Landmark Tandrevoldová. Druhou příčku zajistila Švédsku přesnou závěrečnou střelbou Elvira Öbergová, třetí finišovala Francie.

V 15:15 program Světového poháru v Otepää uzavřou smíšené štafety dvojic. Česko do nich nasadí juniory Jonáše Marečka a Terezu Voborníkovou.

SP v biatlonu v Otepää (Estonsko) - závody s hromadným startem:

Muži (15 km): 1. Christiansen (Nor.) 34:29,6 (0 trest. okruhů), 2. Fillon Maillet (Fr.) -5,9 (1), 3. Bakken (Nor.) -15,5 (1), 4. Guigonnat (Fr.) -30,5 (0), 5. Lesser (Něm.) -38,6 (1), 6. Hofer (It.) -46,4 (2), 7. Andersen (Nor.) -49,9 (2), 8. Jacquelin (Fr.) -52,5 (1), 9. Samuelsson (Švéd.) -55,7 (1), 10. Laegreid (Nor.) -1:01,9 (3), ...24. Krčmář (ČR) -2:37,7 (3).

Průběžné pořadí SP (po 19 z 22 závodů): 1. Fillon Maillet 870, 2. Jacquelin 625, 3. Samuelsson 596, 4. Christiansen 594, 5. Laegreid 574, 6. T. Bö (Nor.) 545, ...28. Krčmář 274, 64. Václavík 45, 65. Štvrtecký (oba ČR) 44.

Ženy (12,5 km): 1. E. Öbergová (Švéd.) 34:41,6 (1), 2. Herrmannová (Něm.) -4,5 (2), 3. Röiselandová (Nor.) -4,8 (1), 4. Perssonová (Švéd.) -5,9 (1), 5. Preussová -8,1 (1), 6. Voigtová (obě Něm.) -13,8 (0), 7. Braisazová-Bouchetová (Fr.) -15,2 (3), 8. Eckhoffová (Nor.) -17,4 (2), 9. H. Öbergová (Švéd.) -27,1 (2), 10. Davidová -40,4 (2), ...24. Jislová (obě ČR) -2:26,7 (2).

Průběžné pořadí SP (po 19 z 22 závodů): 1. Röiselandová 807, 2. E. Öbergová 725, 3. H. Öbergová 618, 4. Alimbekavová (Běl.) 589, 5. Hauserová (Rak.) 577, 6. Wiererová (It.) 548, ...12. Davidová 454, 19. Jislová 365, 70. Charvátová 33, 72. Puskarčíková 30, 88. Voborníková a Vinklárková obě 12, 98. Teplá (všechny ČR) 5.