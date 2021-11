Čeští běžci se i bez jedničky Razýmové chtějí ve Světovém poháru prosazovat

Ruka (Finsko)/Praha - Čeští běžci na lyžích se i bez jedničky posledních sezon Kateřiny Razýmové, která vynechá olympijskou sezonu kvůli těhotenství, chtějí prosazovat v závodech Světového poháru. První šanci budou mít už v pátek, kdy ve finské Ruce klasickým sprintem odstartuje nový ročník elitního seriálu.

Na třetí velký křišťálový glóbus za sebou bude útočit Rus Alexandr Bolšunov, mezi ženami bude triumf v celkovém pořadí obhajovat Američanka Jessica Digginsová. Vrcholem sezony budou únorové zimní olympijské hry v Pekingu, což může ovlivnit účast závodníků ve Světovém poháru. I české ženy se chystají některé závody vynechat.

Kateřina Janatová, čtyřiadvacetiletá nová jednička ženské reprezentace, v minulé sezoně skončila sedmnáctá v celkovém hodnocení sprintu. V té nadcházející by se v tomto dílčím pořadí chtěla dostat do první patnáctky. Prosazuje se spíše v závodech volnou technikou, takže páteční klasický sprint v Ruce není její oblíbenou disciplínou.

"To bude určitě test, protože s touto destinací jsem se zatím moc nesžila. Se servisem se snažíme najít mázu, která by mi mohla vyhovovat do toho strmého kopce. Mně vyhovuje jezdit na klistru, kde ten odraz je celkem jistý. Uvidíme, jestli se v klasickém sprintu zlepším," řekla na tiskové konferenci při závěrečném soustředění.

Ráda by se více prosazovala v distančních závodech volnou technikou. "Cítím to tak, že jsem v létě udělala spoustu práce. Rozhodně bych chtěla jezdit top 20 v tomto typu závodu," řekla lyžařka, která v lednu 2020 zaujala třináctým místem na volné desítce při domácím závodě SP v Novém Městě na Moravě.

Podobné ambice má rovněž očekávaný lídr mužského týmu Michal Novák, jenž byl v minulé sezoně třináctý v hodnocení sprintu. "Ve sprintu mě limituje, že se nedokážu stabilně dostat do semifinále, natož do finále. V distanci, když se to povede a má člověk svůj den, tak může vylítnout na vysokou pozici. Vidím sám na sobě, že v distanci bych se mohl zlepšit výrazně. Ve sprintu je to hodně i o štěstí," přemítal.

V nadcházejícím ročníku Světového poháru v běhu na lyžích je naplánováno 32 závodních dní. Na přelomu roku bude sledovaná Tour de Ski, která tentokrát nebude tak obtížná jako jindy. "Je letos v kratším formátu, než tradičně bývá, což by mi mohlo sedět. Distance nejsou úplně dlouhé, je tam dost odpočinkových dní. Myslím si, že by to mohlo být fajn i z pohledu nějakého výsledku," těšil se Novák na tradiční etapový závod.

Celkem se v SP uskuteční šestnáct distančních a dvanáct sprinterských závodů, dvě štafety a dva týmové sprinty. Novinkou bude smíšený týmový sprint, jehož premiéru uvidí v polovině března 2022 švédský Falun. V této disciplíně vidí Janatová s Novákem šance na společný úspěch.