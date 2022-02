Čeští basketbalisté zdolali Bulharsko 83:80 díky Peterkově trojce v závěru

Praha - Čeští basketbalisté porazili v Pardubicích v kvalifikaci o postup na mistrovství světa Bulharsko 83:80 a připsali si ve čtvrtém zápase první výhru. Rozhodl o tom trojkou 1,7 sekundy před koncem Martin Peterka. Boj o tři postupová místa ze čtyřčlenné skupiny F do další fáze už ale nemají svěřenci trenéra Ronena Ginzburga ve svých rukou. K tomu potřebovali Bulhary po čtvrteční porážce v Botevgradu 70:79 zdolat o deset či více bodů.

Nejlepším střelcem utkání byl s 29 body český kapitán Vojtěch Hruban, pivot Peterka si stejně jako v minulém souboji s Bulhary připsal double double, tentokrát za 25 bodů a 10 doskoků. Zbývající duely úvodní části kvalifikace sehraje český tým 1. července doma proti Bosně a Hercegovině a o tři dny později v Litvě.

"Jsem rád, že jsme se vrátili do magického pardubického paláce. Je tady vždy skvělá atmosféra. Není tajemství, že máme mladý tým a jsme limitovaní absencí spousty opor, takže je to pro nás skvělé vítězství. Viktor Půlpán udělal skvělou práci na Dee Bostovi - když přišel do hry, Dee Bost byl už na devíti bodech a Viktor ho defenzivně výborně přibrzdil. Předvedl skvělou práci. Velmi dobrou práci předvedli také zkušení hráči jako Vojta Hruban, Martin Peterka, Martin Kříž nebo Tomáš Kyzlink, hra na nich stála. Bylo to skvělé vítězství, jsem za něj šťastný a jsem zvědavý, co nám přinese budoucnost," řekl kouč Ginzburg.

Český tým nastoupil při hymně před zápasem s modro-žlutými stužkami a držel i vlajku Ukrajiny, které vyjádřil podporu při ruské agresi. Následovala ještě půlminuta potlesku pro vzdorující zemi, při které také držel český tým před sebou u střídačky dvě ukrajinské vlajky.

"Každý na světě teď prožívá kvůli situaci na Ukrajině těžké časy. Na Ukrajině pracuji, vím, že je to skvělá země s velkou budoucností. Ostatní národy musí tohle násilí namířené na Ukrajinu zastavit. Měl by to být cíl všech ostatních národů. Jsem šťastný, že naši politici a také předseda České basketbalové federace Miroslav Jansta už podnikli proti aktivitám Putina určité kroky, a věřím, že následovat je budou také další, mocnější národy," prohlásil kouč české reprezentace, který vede ukrajinský celek Prometej.

Ginzburgovu výběru se vstup do zápasu podařil a díky jedenáctibodové šňůře vedl už 13:3, když na tři trojky v řadě, z nichž dvě dal Martin Peterka a jednu Ondřej Sehnal, navázal košem kapitán Vojtěch Hruban. Jeho trojka navíc poslala Čechy do největšího náskoku 11 bodů. Do konce první čtvrtiny se ale vedení rozplynulo a stav 25:25 zařídil naturalizovaný Američan Dee Bost, hvězda prvního souboje.

Druhou desetiminutovku načal trojkou Vasil Bačev a Bulhaři šli podruhé od úplného úvodu utkání do vedení a za chvíli jej navýšili na šest bodů. Češi se vrátili sedmibodovou šňůrou, kterou načal Tomáš Kyzlink a trojkou a dvěma úspěšnými trestnými hody dokonal Peterka. Do poločasové pauzy šel Ginzburgův výběr s jednobodovým náskokem 41:40.

Druhou půli načal trojkou Hruban, ale Bulhaři se brzy vrátili do vedení. Narostlo dvakrát až na pět bodů díky trojkám Pavlina Ivanova, který hned odpověděl na Peterkovu trefu z dálky. Do konce třetí čtvrtiny stáhli domácí manko na 56:58.

Závěrečnou část zahájil další trefou z dálky Bačev, ale Hrubanova trojka v čase 31:52 poslala do vedení 64:63 český tým. Po koši Martina Kříže a další Hrubanově trojce vedl Ginzburgův výběr o šest bodů. Ve 36. minutě po Kyzlinkově koši z dálky byl český náskok dvouciferný a vzápětí po jeho dalším koši jedenáctibodový. Jenže bulharský finiš korunoval 24 sekund před koncem vyrovnáním na 80:80 trojkou Bost, který ale pak průnik úspěšně nezakončil a na druhé straně rozhodl Peterka.

Bulharsko - ČR 83:80 (25:25, 41:40, 56:58)

Sestava a body ČR: Hruban 29, Peterka 25, Kyzlink 13, Sehnal 10, P. Bohačík 1 - Kříž 3, Půlpán 2, Kovář, Vyoral, Bálint, Mareš.

Nejvíce bodů Bulharska: Janev 17, Marinov 16, P. Ivanov 14.

Fauly: 21:22. Trestné hody: 20/15 - 16/9. Trojky: 12:13. Doskoky: 40:39.

Litva - Bosna a Hercegovina 77:56.

Tabulka:

1. Litva 4 4 0 318:268 8 2. Bosna a Hercegovina 4 2 2 315:320 6 3. Bulharsko 4 1 3 303:327 5 4. ČR 4 1 3 309:330 5