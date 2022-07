Čeští basketbalisté vyhráli v Litvě 83:72 a jsou v další fázi boje o MS

Klajpeda (Litva) - Čeští basketbalisté porazili v závěrečném kole základní skupiny F v Klajpedě domácí Litvu 83:72 a postoupili do další fáze kvalifikace o mistrovství světa 2023. Soupeři, který dosud vyhrál všech pět duelů, připravili první porážku a mohou se spolu s ním těšit na další duely s Francií, Černou Horou a Maďarskem. Doplní je ještě Bosna a Hercegovina, nebo Bulharsko. Tomáš Satoranský přispěl k výhře jako nejlepší střelec utkání 21 body.

Češi dokázali proti Litevcům ukončit devítizápasovou šňůru neúspěchu a vyhráli nad nimi poprvé od 27. srpna 2006, kdy v přípravě v Opavě zvítězili 85:79. V soutěžním zápasem je porazili naposledy 21. června 1999 na mistrovství Evropy v Dijonu (78:62).

V kvalifikaci budou Češi pokračovat 24. a 27. srpna, předtím je čekají v Pardubicích a Hamburku přípravné turnaje na zářijový Eurobasket v Praze a případně v Berlíně.

Na první koš čekala zcela zaplněná Švyturio Arena pro více než 6000 diváků dvě minuty a 11 sekund, než se prosadil Jaromír Bohačík. Za Litevce odpověděli Laurynas Birutis a trojkou Tadas Sedekerskis, pak pěti body otočil stav na 7:5 Satoranský a Češi už domácí do vedení nepustili. Od stavu 9:9 se naopak díky smeči Ondřeje Balvína po akci Tomáše Kyzlinka a Bohačíkově trojce utrhli na pětibodový rozdíl a v poslední minutě úvodní čtvrtiny vedli už dvouciferným rozdílem.

Český náskok narůstal, protože na začátku druhé čtvrtiny zakončil dvě akce Patrik Auda a sedm bodů v řadě týmu nastřílel Kyzlink. Bylo z toho vedení 34:17. Na trojku Gytise Masiulise měl stejnou odpověď David Jelínek. Tomas Dimša také uspěl z dálky a pomohl domácím snížit ztrátu o devět bodů. I tak Kyzlink s Balvínem zajistili poločasový náskok 45:32.

Nástup po pauze vyšel Litevcům. V bodově chudé pasáži se nejdříve prosadil Masiulis, trojku přidal Karolis Lukošiunas, dva trestného hody Birutis a Ignas Brazdeikis další trefou z dálky snížil na tříbodový rozdíl. Českou pasáž čtyř minut a 15 sekund bez bodu ukončil dvěma šestkami Satoranský. Pak zareagoval i v době, kdy se výběr Kazyse Maksvytise přiblížil na 49:50. Dal trojku a hned se přidal košem s potrestaným faulem Kyzlink. Jelínkovou akcí a Audovým zakončením v posledním okamžiku třetí desetiminutovky Češi unikli na 61:52.

Další Audův koš znamenal náskok 11 bodů a Ginzburgův tým přes snahu domácích držel dvouciferní rozdíl. Mezi 34. a 36. minutou se Češi díky Balvínovi, Satoranskému a Kyzlinkovi dostali šňůrou 10:0 do vedení už 75:55. V závěru se ještě Litevci přiblížili na osm bodů, ale Češi udrželi dostatečný náskok na to, aby do další fáze překlopili bilanci ze vzájemných zápasů na svou stranu po listopadové prohře v Opavě 66:74. Dál jdou se třemi výhrami a třemi porážkami.

Litva - Česko 72:83 (13:23, 32:45, 52:61)

Nejvíce bodů Litvy: Brazdeikis 13, Grigonis 11, Masiulis 10.

Sestava ČR: Satoranský 21, J. Bohačík 9, Balvín 8, Hruban 3, Kříž - Kyzlink 18, Auda 14, Jelínek 10, Peterka, Sehnal.

Fauly: 27:26. Trestné hody: 28/20 - 23/14. Trojky: 8:5. Doskoky: 31:38.

20:00 Bosna a Hercegovina - Bulharsko.

Tabulka supiny F:

1. Litva 6 5 1 462:421 11 2. Česko 6 3 3 485:483 9 3. Bosna a Hercegovina 5 2 3 396:413 7 4. Bulharsko 5 1 4 373:399 6