Čeští basketbalisté porazili Chorvatsko 95:83 a ovládli turnaj v Pardubicích

Pardubice - Čeští basketbalisté vyhráli v Pardubicích úvodní přípravný turnaj před zářijovým mistrovství Evropy, jehož jednu ze základních skupin budou hostit v pražské O2 areně. Po páteční výhře nad Bulharskem (93:60) porazili Chorvatsko 95:83. Nejlepším střelcem vítězů byl s 18 body Martin Peterka, který všechny body zaznamenal z trojkových pokusů. Za Chorvaty dal 21 bodů Jaleen Smith.

Na konci příštího týdne se tým kouče Ronena Ginzburga představí v dalším testu v Hamburku, kde v pátek vyzve domácí Německo a o den později se utká o umístění s Itálií, nebo Srbskem.

Oproti pátečnímu duelu s Bulharskem odpočívali z šestnáctičlenného českého kádru pivot Ondřej Balvín a rozehrávač Vít Krejčí z Oklahomy, který bude po odchodu Tomáš Satoranského jediným českým zástupcem v NBA. Nově zasáhl do hry krátce jen Viktor Půlpán. Tomáš Vyoral ani Lukáš Palyza nenastoupili. Chorvati představili v Enteria areně z nejlepší ligy světa tři zástupce - kapitána Bojana Bogdanoviče z Utahu, Daria Šariče z Phoenixu a Ivicu Zubace z Los Angeles Clippers.

Češi od začátku dotahovali náskok soupeře a do vedení se dostali v úvodní čtvrtině jen třikrát. Pokaždé to bylo díky trefě za tři body. Jaromír Bohačík dvakrát na začátku odpověděl na chorvatské koše a v druhém případě otočil stav na 5:4. Potom přesný zásah Martina Peterky znamenal náskok 14:12 a Ondřej Sehnal zajistil stav 18:17. Soupeř však dal v první čtvrtině hned pět trojek oproti českým třem držel náskok 27:21.

Bohačík si v úvodu druhé čtvrtiny druhou úspěšnou trojkou v zápase polepšil už na 10 bodů, ale Chorvati se vzápětí vrátili do sedmibodového náskoku. Ginzburgův tým sice vzápětí snížil na 28:32, ale Bogdanovič načal trojkou šňůru svého týmu 7:0 a manko domácích narostlo na 11 bodů. Ten se podařilo českému výběru do poločasu stáhnou na 39:43 především díky Davidu Jelínkovi, který během 130 sekund třemi střelami zaznamenal devět bodů.

Na začátku třetí čtvrtiny se postarali o obrat na 52:49 Jelínek, Jan Veselý, dvěma koši Satoranský a nakonec pěti body Bohačík. Přes tři tisíce fanoušků se dostávalo opět do varu, když opět skóroval Satoranský a Peterka trojkou zajistil pětibodový náskok. Na to sice zareagoval bleskovým vyrovnáním Mario Henzonja, ale Češi byli při chuti a po Peterkově třetí trojce v utkání šli do poslední desetiminutovky s náskokem 68:59.

Další trojku přidal Peterka v 32. minutě a kapitán Hruban košem a třemi body v rychlém sledu Patrik Auda zajistili už rozdíl 16 bodů. Ještě o dva body posunul největší rozdíl v zápase už svou šestou trojkou Peterka. Chorvati v závěru stav zkorigovali, ale na české straně vstřelil trojkou své první body v druhém vystoupení v národním týmu rodák z Kanady James Karnik.

Česko - Chorvatsko 95:83 (24:32, 39:43, 68:59)

Sestava ČR: J. Bohačík 15, Satoranský 10, Kyzlink 6, Veselý 3, Kříž - Peterka 18, Auda 11, Jelínek 11, Hruban 10, Sehnal 8, Karnik 3, Půlpán.

Nejvíce bodů Chorvatska: Smith 21, Hezonja 15, Matkovič 14.

Fauly: 24:22. Trestné hody: 18/8 - 23/17. Trojky: 15:12. Doskoky: 32:35.

Konečná tabulka:

1. ČR 2 2 0 188:143 4 2. Chorvatsko 2 1 1 181:163 3 3. Bulharsko 2 0 2 128:191 0