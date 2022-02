Čeští basketbalisté budou v Bulharsku usilovat o první výhru v kvalifikaci MS

Botevgrad (Bulharsko) - Čeští basketbalisté budou dnes proti domácímu Bulharsku usilovat o první výhru v kvalifikaci o postup na mistrovství světa v roce 2023. Svěřenci trenéra Ronena Ginzburga na úvod v listopadu podlehli v Sarajevu Bosně a Hercegovině (90:97) a v Opavě Litvě (66:74) a jsou stejně jako Bulhaři bez vítězství. Duel v Botevgradu začne v 18:00 SEČ.

Bulhaři v listopadu prohráli v Litvě 69:89 a doma s Bosnou a Hercegovinou 65:85. Do další fáze postoupí tři ze čtyř celků v základní skupině. Další zápasy s Bosnou a Hercegovinou a v Litvě odehrají Češi po klubové sezoně na začátku července, kdy by Ginzburg mohl mít k dispozici kompletní tým i s rozehrávači z NBA Tomášem Satoranským a Vítem Krejčím, pivoty Patrikem Audou a Ondřejem Balvínem působími v Japonsku nebo Janem Veselým z euroligového Fenerbahce.

Kvůli zranění nyní navíc chybí Jaromír Bohačík, Lukáš Palyza a David Jelínek. "Je to hlavně o nás. Naše síla je v tom, že musíme být pohybliví, dávat rychle míč a střílet dobře z dálky. Jestli nebudeme dobře střílet z dálky, tak to budeme mít hodně těžké. A samozřejmě bojovat na doskoku v téhle sestavě. Oni nemají úplně vysoké hráče, ale furt to jsou Bulhaři. Mají těla, jsou fyzičtí, i když ne třeba tolik basketbaloví. Nedokážu teď úplně odhadnout, jestli nám to sedne nebo ne, ale rozhodně to nebude procházka růžovým sadem," řekl asistent trenéra českého týmu Luboš Bartoň.

Český tým dnes vyrazil na cestu už ve 4:30 ráno z Poděbrad, přesunul se letecky z Prahy přes Frankfurt nad Mohanem do Sofie a odtud autobusem do 60 kilometrů vzdáleného Botevgradu, města s 30 tisíci obyvateli. Večer od 18:00 si v dějišti čtvrtečního souboje zatrénuje.

Účastníci loňských olympijských her v Tokiu se do Botevgradu vrátili po čtyřech letech. V minulé kvalifikaci tam vyhrál 78:76 a následně při posledním vzájemném souboji v Pardubicích zvítězili 81:75. Po postupu pak Češi na MS v Číně dosáhli na historické šesté místo.

Hlavní hvězdou bulharského týmu je naturalizovaný Američan Dee Bost. Rozehrávač Galatasaraye na rozdíl od další opory, pivota Aleksandara Vezenkova z Olympiakosu, v týmu nechybí. "Je výborný hráč, který dokáže dát dvacet bodů a dalších třicet ještě připravit," řekl o Bostovi kapitán Vojtěch Hruban, který proti němu v této sezoně hrál s Nymburkem v Lize mistrů.

"S Bulhary nás nečeká nic jednoduchého. Přestože nemají tak velká jména, tak hrají dlouho spolu, znají dobře své role a na jejich výkonech je to vidět. V těchto krátkých (reprezentačních) oknech je to velká výhoda. Ale myslím, že individuální kvalita je na naší straně, což by mělo nakonec rozhodnout, pokud zvládneme všechny ostatní faktory jako tempo, nasazení a doskok. Talent je u nás," doplnil Hruban.

"Není tady o ničem moc spekulovat. Do těch zápasů se musí jít s jednoznačným cílem vyhrát. V obou dvou nesmíme absolutně podcenit jedinou minutu na hřišti. Jsme sice v trochu okleštěné sestavě, ale zase je to možnost pro kluky, kteří tolik v reprezentaci nehráli, aby vystoupili z řady a ukázali, že na ten level mají. Věřme, že to dobře dopadne, protože i ty bodové rozdíly z předchozích zápasů nejsou až tak velké, aby se v létě nedaly obrátit. Těšíme se a bude to velká výzva," uvedl křídelní hráč Tomáš Kyzlink, který byl proti Litvě s 21 body nejlepším střelcem týmu.

Teď dostane opět prostor ukázat formu. "Je to fajn, je to i nějaký přirozený vývoj, že už nejsem taky nejmladší a mám něco za sebou, takže se s rolí, na kterou jsem zvyklý už z minulých let, dokážu popasovat dobře," podotkl Kyzlink. Věří, že se i další hráči chopí při řadě absencí příležitosti. "Jsou to mladí, hladoví kluci. Až na ty stálice, jako jsou Vojta Hruban, Martin Kříž a Martin Peterka, jsou to všechno kluci, kteří si budujou jméno, a bude jedině dobře, když tahle mladá energie postupně bude hrát ty zápasy," doplnil Kyzlink.

Po listopadovém konci kariéry Jakuba Šiřiny se může těšit na pozici prvního rozehrávače Ondřej Sehnal. "Těším se na to hrozně moc. Už od minulého okna, kdy jsem věděl, že Šířa pravděpodobně bude končit, tak jsem měl vidinu, že bych to měl po něm převzít. Doufám, že začneme dvěma vítězstvími. Viděli jsme nějakých pár klipů Bulharů minulé okno, když jsme se připravovali na Litevce. Jinak je moc neznám. Bude to samozřejmě náročné," prohlásil Sehnal.