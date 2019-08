Čeští atleti se zatím zachraňují v superlize ME, Hejnová vyhrála

Bydhošť (Polsko) - Český tým je po druhém dnu mistrovství Evropy atletických družstev sedmý, což by znamenalo záchranu v superlize. Na osmou Ukrajinu, která už by sestupovala, mají Češi po 22 ze 40 soutěží náskok jediného bodu. Rozhodne se v neděli. O zatím jediné české vítězství se v Bydhošti postarala Zuzana Hejnová v běhu na 400 metrů překážek, které k jasnému triumfu stačil čas 55,10, tedy výkon bezmála o sekundu pomalejší, než je její sezonní maximum.

Ještě další tři Češi byli na stupních vítězů. Druhou příčku za favorizovaným Polákem Michalem Haratykem obsadil koulař Tomáš Staněk (20,65). Třetí skončila v novém osobním rekordu 61,32 oštěpařka Irena Šedivá a bronzový byl také Jakub Holuša na patnáctistovce, kterému k tomu pomohla diskvalifikace původně třetího Španěla Kevina Lópeze.

Čtyřnásobná medailistka z letošních mítinků Diamantové ligy Hejnová na poslední chvíli svolila k tomu, že v Bydhošti poběží svoji hlavní disciplínu místo původně plánované hladké čtvrtky, aby co nejvíce pomohla českému týmu v boji o záchranu v superlize.

Nakonec byl největší komplikací její zdravotní stav. "Nic mi není, ale mám teplotu, cítím se hodně slabá," řekla České televizi. Po pátečním rozběhu měla teplotu 37,5 a ráno jí vůbec nebylo dobře. "Od včera se ten stav zhoršil. Myslela jsem si, že vůbec nebudu moci běžet. Tentokrát to pro mě bylo fakt těžké, i když to nevypadalo. Ten samotný závod jsem zvládla dobře. Jsem hrozně ráda, že jsem vyhrála, to byl cíl," doplnila.

Ve finále se na rozdíl od pátečního rozběhu, kdy zakopla o předposlední překážku, vyhnula technickým problémům a v cílové rovince kontrolovala pozici. Ukrajinku Annu Ryžykovovou porazila o půl sekundy.

Český rekordman Staněk podle očekávání neobhájil triumf z předloňského ME družstev v Lille. Domácí Haratyk, který letos pravidelně hází za 22 metrů, ho výkonem 21,83 připravil o rekord soutěže. Staněk za ním zaostal o více než metr. Od nejlepšího letošního výkonu 21,21 dělilo českého reprezentanta 56 centimetrů. "Nic moc hezkého to nebylo, to přiznám," komentoval Staněk svůj výkon. Podepsala se na něm dvě soustředění a dlouhé přejezdy. "Bylo to takové bez jiskry, která by tam měla být. Snad příště a hlavní jsou ty body," doplnil.

Šedivá, která v oštěpu zaskakovala za Barboru Špotákovou a Nikolu Ogrodníkovou, předvedla nejdelší hod v životě a přiblížila se na 18 centimetrů limitu IAAF pro mistrovství světa v Dauhá. Nestačila na Francouzku Alexii Alaisovou (63,46) a Polku Marii Andrejczykovou (63,39). "Za osobák jsem samozřejmě šťastná, ale mrzí mě, že jsem těch bodů nepřinesla ještě víc. Věřím, že limit ještě někde dám," řekla.

Jako čtvrtý proběhl cílem Holuša, který v cílové rovince předběhl dva soupeře, ale k vedoucí trojici měl daleko. "Bohužel nástup těch prvních jsem nezachytil," posteskl si. Nakonec se ale posunul na vytoužené umístění na stupních vítězů, protože López v průběhu závodu šlápl na vnitřní mantinel. "Nakonec jsem splnil, co jsem chtěl. Je to bedna, takže odsud můžu odjíždět spokojený," reagoval Holuša.

Na mužských dlouhých překážkách si Vít Müller vylepšil osobní rekord o 23 setin na 49,36 a ve vyrovnaném závěru obsadil páté místo. Na šest setin se přiblížil limitu IAAF pro účast na mistrovství světa v Dauhá.

Rovněž pátá skončila při premiéře na ME družstev čtvrtkařka Lada Vondrová, která měla původně zaskakovat za Hejnovou na překážkách. Ve své hlavní disciplíně proběhla cílem v čase 52,38. Nezopakovala nedávný výkon z mistrovství ČR, kde zaběhla čas 51,71. Uznala, že na ni dolehla únava.

Největší českou ztrátu znamenala diskvalifikace mužské sprinterské štafety za špatnou předávku mezi Janem Velebou a Janem Jirkou. Místo čtyř bodů za devátou příčku vyšli sprinteři zcela naprázdno.