Čeští atleti se chtějí udržet v rozšířené elitní divizi ME družstev

Chorzów (Polsko) - Čeští atleti se chtějí udržet v elitní divizi mistrovství Evropy družstev, které se letos koná v rámci Evropských her. V Chorzówě bude nově v první divizi bojovat šestnáct místo dřívějších dvanácti týmů, což šance české sestavy zvyšuje. Sestupují tři nejhorší. Češi se musejí obejít bez aktuální atletické jedničky oštěpaře Jakuba Vadlejcha, jenž dostal volno kvůli přípravě na mistrovství světa.

Čeští atleti se dlouhodobě pohybují kolem jedenáctého až třináctého místa v Evropě, což v propočtech před soutěží vychází šéftrenérovi Pavlu Slukovi i tentokrát. "Před dvěma lety jsme postoupili z divize 2 do divize 1, ale bylo tam pouze dvanáct týmů. Teď je nový systém, je tady šestnáct týmů. Tři sestupují do divize 2. Když jsme si to propočítávali, tak doufejme, že budeme někde kolem jedenáctého až třináctého místa maximálně, což je náš cíl," řekl českým novinářům.

Chce spoléhat na tradiční opory, jako je koulař Tomáš Staněk, mílařka Kristiina Mäki, dálkař Radek Juška nebo oštěpařka Nikola Ogrodníková. "To jsou naše stálice, které, doufejme, přinesou hodně bodů. Pak se budeme opírat i o mladé závodníky, kteří už pronikli do evropské špičky. To je Lada Vondrová, Amálka Švábíková, Matěj Krsek, teď nově Karolína Maňasová. To jsou, myslím, disciplíny, na které budeme spoléhat," uvedl Sluka.

Vadlejch dostal volno po domluvě s ním a trenérem Janem Železným. "Pro nás je u Kuby priorita na mistrovství světa. Má hodně plný program. Myslím si, že to naše rozhodnutí povede k tomu, že Kuba bude stoprocentně připravený na mistrovství světa," prohlásil.

ME družstev je důkazem generační obměny v české atletice. "Máme sedmnáct nováčků. Jsem hrozně rád, že se tam dostala spousta těch mladých. Je to pro ně příležitost se tady ukázat a předvést výborné výkony," řekl Sluka.

Soutěž družstev přináší některá specifická pravidla. Ve skoku do výšky a o tyči mohou mít atleti maximálně čtyři nezdařené pokusy celkem, čtvrtým "křížkem" pro ně soutěž končí, i kdyby na dané postupné výšce chybovali poprvé, nebo podruhé. V dalších technických disciplínách mají atleti zaručených jen pět pokusů, ten šestý budou mít jen čtyři nejlepší.

První divize ME družstev se uskuteční od pátku do neděle. Specifikem letošní týmové soutěže bude udělování individuálních cenných kovů v jednotlivých disciplínách, které se budou počítat do medailového hodnocení Evropských her. Ceremoniály se ale konat nebudou. Budou se sčítat umístění napříč divizemi, reálně se mohou mezi tři nejlepší výkony dostat atleti reprezentující země ze druhé a třetí divize.