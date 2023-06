Čeští atleti drží před posledním dnem ME družstev dvanácté místo

Chorzów (Polsko) - Českým atletům patří po druhém ze tří dnů mistrovství Evropy družstev dvanáctá příčka. Pro udržení v šestnáctičlenné první divizi si mohou v neděli i o jedno místo pohoršit. Nejvíce bodů dnes přinesla tyčkařka Amálie Švábíková, která napodruhé zdolala 460 centimetrů a skončila třetí.

Na rozdíl od půlkaře Filipa Šnejdra medaili z Evropských her nezískala, protože ji středeční výkon 470 cm Slovinky Tiny Šutejové ze druhé divize odsunul na čtvrté místo. "Měla jsem skákat líp, bez křížku, abych bojovala o tu evropskou medaili, ale to se nedá nic dělat," řekla Švábíková.

O cenný kov ji připravilo zaváhání na 440 centimetrech. "Mezi 425 a 440 jsme tam měly poměrně dlouhou pauzu. Já jsem se tam moc nerozběhala, nechytla jsem rozběh, potřebovala jsem se do toho víc dostat," uvedla bronzová medailistka z letošního halového ME.

Byla ráda za překonání 460 cm i čtrnáct bodů do hodnocení ME družstev. Na 465 centimetrech, což by bylo její maximum pod širým nebem, už vzhledem k omezení nezdařených pokusů neměla nárok na chybu, ale pokus nezvládla. "Mrzí mě, že jsem neměla víc pokusů. Měla jsem na první pokus tvrdší tyč a aspoň bych potřebovala dva pokusy," posteskla si. Další šanci může mít v úterý na Zlaté tretře. "Věřím, že na 465 tam určitě je, když budu mít víc pokusů," prohlásila odhodlaně.

Osobním rekordem 55,44 sekundy se v závodě na 400 metrů překážek blýskla Nikoleta Jíchová, která díky tomu skončila šestá. "Je to rozhodně fajn. Dneska se mi běželo skvěle, krom toho, že poslední mezera byla o krok víc, než bych chtěla, tak rytmus a technika byly lepší, než bývaly," radovala se dvaadvacetiletá běžkyně.

Je ráda, že se oproti minulému roku zase výkonnostně posunula. "Jsem strašně vděčná za ten pokrok, zároveň takový postupný, poctivý, že to nejsou žádné ulítlé časy, ale stabilně běhám pod 56. Pak už vždycky záleží na konkrétním závodu a podmínkách, jestli je z toho 55,7, půl nebo věřím i líp. Mám velkou radost ze sebe i trénování, a že se ta dřina vyplácí," dodala. Jedenácti body za šesté místo přispěl českému týmu také diskař Michal Forejt. Náhradník za zraněného Dana Bártu zapsal 59,90 metru.

Oproti předpokladům naopak výrazně ztratil dálkař Radek Juška. Po dvou přešlapech se zachraňoval třetím pokusem a výkon 759 cm stačil jen na desáté místo. "Ten výkon byl asi hodně za očekáváním," řekl ČTK. Za osmým Nizozemcem Davidem Cairem, jenž jako poslední postoupil do užšího finále, zaostal o čtyři centimetry. "Nezdálo se mi ani, že by ten pokus byl jiný než ty ostatní, ale byl jsem dál a tím se to vysvětlilo. Když to člověk hrne do toho prkna na delší kroky, nemá takovou rychlost, odraz je takový podlomenější, tak se to pak sčítá," vysvětloval český rekordman.

Dnešní nezdar ho mrzel o to víc, že se jednalo o týmovou soutěž. "Nejel jsem sem sám za sebe, bylo to hlavně kvůli tomu týmu. Tam to zamrzí. Je to pro nás takové trošku jiné, že člověk skáče nebo běhá sám za sebe a najednou to chce pro ten tým, trošku to tam vzadu člověk vnímá," dodal.

ME družstev vyvrcholí v neděli, kdy se v českých barvách představí například koulař Tomáš Staněk, oštěpařka Nikola Ogrodníková nebo mílařka Kristiina Mäki. Před závěrečnými dvanácti disciplínami mají Češi 183,50 bodu a náskok 22,5 bodu na čtrnácté Norsko, které je na první sestupové pozici. Vedou Italové, kteří mají náskok 35,5 bodu před druhými Poláky, o další dva body zpět je Německo.

Mistrovství Evropy družstev a Evropské hry v atletice v Chorzówě (Polsko):

Celkově (po 25 z 37 disciplín): 1. Itálie 294, 2. Polsko 258,5, 3. Německo 256,5, ...12. Česko 183,5.

Muži - 1500 m: 1. Kator (Šp.) 3:36,95, ...9. Davidík (ČR) 3:40,76, 110 m př. (+0,4 m/s): 1. Joseph (Švýc.) 13,12, ...16. Stráský (ČR) 14,52 (+0,1 m/s), 400 m př.: 1. Sibilio (It.) 48,14, ...8. Müller (ČR) 50,05, 4x100 m: 1. Německo 38,34, ...8. Česko (Stromšík, Veleba, Jirka, Polák) 39,17, dálka: 1. Tentoglu (Řec.) 834, ...10. Juška (ČR) 759, kladivo: 1. Nowicki (Pol.) 79,61, ...8. Doležálek (ČR) 70,47, disk: 1. Stahl (Švéd.) 67,25, ...6. Forejt (ČR) 59,90.

Ženy - 800 m: 1. Werrová (Švýc.) 1:59,95, ...15. Ficenec (ČR) 2:04,68, 100 m př. (-0,2 m/s): 1. Skryszowská (Pol.) 12,77, ...8. Šínová (ČR) 13,26 (+1,4 m/s), 400 m př.: 1. Krafziková (Něm.) 54,47, ...6. Jíchová (ČR) 55,44, 4x100 m: 1. Nizozemsko 42,61, ...10. Česko (Maňasová, Kožuškaničová, Šplechtnová, Bendová) 44,29, tyč: 1. Murtová (Fin.) 471, ...3. Švábíková (ČR) 460, trojskok: 1. Danismazová (Tur.) 14,16, ...8. Suchá (ČR) 12,99.