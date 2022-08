Čeští atleti budou na ME závodit v nových reprezentačních dresech

Praha - Čeští atleti budou příští týden na mistrovství Evropy závodit v nových reprezentačních dresech. Dominantní barvou jejich úborů bude bílá místo dosavadní červené. Změna designu reprezentačního oblečení souvisí se změnou jeho dodavatele, kterým je nově španělská firma Joma.

Vůbec první akcí s novým partnerem bylo dubnové mistrovství ČR v půlmaratonu v Pardubicích. Reprezentace oblečení nedostala na mistrovství světa, jak se původně plánovalo, ale až nyní na mistrovství Evropy. Bílá na dresech českých atletů dominovala už dříve. "Moc mě těší, že se vracíme zpět k národním barvám. Nový design dresů se mi moc líbí," uvedl na dnešní tiskové konferenci předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník.

Kolekci dnes naživo předvedli také někteří z více než pěti desítek atletů, kteří ji obléknou přímo na Olympijském stadionu v Mnichově. "Já jsem měl možnost v ní i trošku běhat, natáčel jsem s ní běžecký sport. Líbí se mi, že je to návrat k tradičnějším barvám, ta bílá rezonuje s námi," řekl mílař Jan Friš. "Myslím, že je především slušivá a že se na mistrovství Evropy v Mnichově bude na co koukat," doplnila Diana Mezuliáníková.

Sama se ráda před závody upravuje. "Je to pro mě taková rutina a je to spíš proto, abych v uvozovkách zabila čas. Většinou se startuje pozdě večer, tak si tam dávám takovou tu hodinku," prozradila běžkyně, která obvykle nastupuje nalíčená. Není to ale nezbytné. "Už jsem startovala na závodech ve Španělsku, kde jsem si zapomněla úplně všechno na zkrášlení, a běžela jsem dobře. Takže to nehraje roli, že bych se bez malovátek nedokázala postavit na start. Je to spíš pro dobrý pocit," dodala.

Stejné reprezentační oblečení by vedle dospělých atletů měli mít i členové mládežnických národních výběrů počínaje patnáctiletými atlety.