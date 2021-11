Čeští a moravští biskupové se setkali s papežem, předali mu dary

Vatikán - Čeští a moravští biskupové se dnes ve Vatikáně setkali s papežem Františkem. Více než dvouhodinová schůzka byla podle předsedy České biskupské konference arcibiskupa Jana Graubnera velmi otevřená. Na výzvu k návštěvě Prahy papež podle Graubnera odpověděl, že ji přijme, "až na to přijde čas". Mluvilo se také o očekávaných nominacích pro některé české a moravské biskupské stolce, uvedla dnes po setkání na webu Česká biskupská konference.

Zřejmě nejočekávanější změnou by měla být ta na postu pražského arcibiskupa. Kardinál Dominik Duka dovršil 75 let, tedy věk, po němž církevní hodnostáři obvykle své funkce opouštějí, v roce 2018. Jeho nástupce vybírá Vatikán. Papež František loni Duku vyzval, aby pokračoval ve funkci, dokud nebude stanoveno jinak. Duka do Říma s dalšími biskupy nyní neodletěl, měl pozitivní test na koronavirus, uvedl dnes Deník N. Mluvčí arcibiskupství Jiří Prinz uvedl, že covid měl u Duky mírný průběh. Do Říma už jet mohl, ale protože se necítil dobře, zůstal doma.

Biskupové jsou ve Vatikánu od začátku týdne, absolvují návštěvu ad limina apostolorum (k prahům apoštolů). Tu by každých pět let měli ve Vatikánu vykonat, aby tam podali zprávu o stavu svých diecézí. Zahrnuje setkání s papežem, modlitbu u hrobů apoštolů sv. Petra a Pavla, mše ve čtyřech papežských bazilikách a návštěvy vatikánských úřadů. Ty absolvují čeští a moravští biskupové postupně během celého týdne.

"Bylo to setkání velmi povzbudivé. Musím říci, že papež se v této chvíli, která byla z jeho strany – řekl bych – dosti uvolněná, ukazoval opravdu jako pastýř, kterému jde o každého člověka. Je vidět, že to nejenom říká v oficiálních projevech nebo dokumentech, ale že tím skutečně žije: Být blízko lidem. A o tom jsme v podstatě hovořili z nejrůznějších aspektů," uvedl po setkání Graubner.

Biskupové se v Římě zúčastnili také mimo jiné v českém poutním domě Velehrad vernisáže výstavy o Václavu Drbolovi a Janu Bulovi, českých kněžích, obětech komunistického režimu, který je popravil v rámci babických procesů. V současné době pokračuje proces jejich blahořečení, vatikánská Kongregace pro blahořečení a svatořečení před několika lety rozhodla, že v jejich případě existuje pověst o jejich mučednické smrti.

Zástupci spolku Svatá Ludmila 1100 let, kteří několik let připravovali spolu s církevními představiteli připomínku letošního výročí mučednické smrti české světice, dnes ČTK informovali o svém setkání s papežem. František se s nimi setkal ve čtvrtek při své generální audienci, požehnal a převzal kopii ikony sv. Ludmily. Ikona byla vytvořena právě k jubileu sv. Ludmily, aby ve výročním roce putovala farnostmi v České republice.

Čeští biskupové při dnešní soukromé audienci předali papeži Františkovi jako dar křišťálový relikviář s ostatky svaté Zdislavy a 50.000 eur (1,26 milionu Kč) od věřících z Česka, které jsou určeny pro potřebné.

Plzeňský biskup Tomáš Holub na twitteru po setkání uvedl, že papeži předal obrázky dětí z hematoonkologického oddělení plzeňské nemocnice. "František mi pro ně natočil pozdrav a poprosil mne, abych jejich rodinám předal dárek od něho. Všechno vezu zpátky do Plzně!" uvedl Holub.