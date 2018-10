Praha - Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) před poslanci řekl, že jeho cesta do Ruska je spojena s více fámami, než je zdrávo. Program návštěvy byl podle něho vyvážený. Vondráček se v Rusku setkal i s politiky ze sankčních seznamů Evropské unie a Spojených států, což stejně jako některá jeho vyjádření v ruských médiích vzbudilo kritiku. Výtky z části opozice zaznívaly také dnes, poslanci ANO naopak v mnoha vystoupeních Vondráčka hájili.

Sněmovna na závěr debaty nepřijala návrh obecného usnesení Heleny Langšádlové (TOP 09), podle kterého by ústavní činitelé neměli zpochybňovat závazek protiruských sankcí přijatých Evropskou unií. Návrh nepodpořili poslanci ANO vyjma Vondráčka, ČSSD kromě Ondřeje Veselého, SPD, KSČM a také Václav Klaus mladší z ODS. Dolní komora naopak schválila hlasy ANO, SPD, KSČM, poloviny přítomných poslanců ČSSD a Klause mladšího konstatování, že Vondráčkova návštěva Ruska byla v souladu s českými zájmy a s koncepcí české zahraniční politiky, jak prosazoval Miloslav Janulík (ANO).

"Váš přístup k Rusku není úplně rovný, je lokajský," řekl na Vondráčkovu adresu pirátský poslanec Jan Lipavský. Dojem z cesty byl v České republice podle něho "naprosto tragický". Langšádlová podotkla, že není úplně dobré se scházet s osobami ze sankčního seznamu. "Podíleli se na tom, že Rusko zabralo část území suverénní země. Na to bychom měli být velmi citliví," uvedla.

"Nerealizoval jsem žádné schůzky se zástupci atomové lobby. Cesta je spojena s více fámami, než je zdrávo," zdůraznil Vondráček. Podotkl také, že jeho vystupování v Rusku nevyvolalo námitky žádného s českých spojenců. Kritika od některých politiků nebo komentátorů vychází podle předsedy Sněmovny z neznalosti, je, jak uvedl, zarážející i urážející. V souvislosti s výtkami, že údajně vystupoval poníženě, Vondráček podotkl, že některé skupiny by byly spokojeny jen v případě, pokud by Rusku vyhlásil válku.

Zopakoval, že sankční seznam zamezuje lidem, kteří na nich jsou, vstup do zemí EU. Západ ho vydal kvůli ruské anexi ukrajinského Krymu. Figurují na něm i předsedové obou ruských parlamentních komor Vjačeslav Volodin a Valentina Matvijenková, s nimiž Vondráček jednal. "Kdyby Evropská rada chtěla dát tyto osoby do klatby, tak by to tam jistě uvedla," řekl Vondráček. Česko podle něho ubližuje samo sobě, když se "snaží být papežštější než papež".

Poměrně obsáhle Vondráček popsal přípravu cesty do Ruska a vyjmenoval i západní politiky, kteří Rusko rovněž navštívili. "Nesnažme se vyvolat dojem, že je Ruská federace izolovaná," dodal.

Vondráčkovu návštěvu Ruska i jeho jednání s Volodinem a Matvijenkovou uvítal prezident Miloš Zeman. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) se po ní do Ruska s předsedou Sněmovny dohodl na lepší koordinaci zahraničních cest.