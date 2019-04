Praha - Projekt Čistíme svět fantazie skončil zrestaurováním třetího filmu Karla Zemana Cesta do pravěku. Stát na digitální restaurování tří snímků slavného českého filmového tvůrce dal přibližně dva miliony korun, největší položkou přispěla Nadace české bijáky, která do projektu vložila asi 3,2 milionu korun. Novinářům to dnes řekl producent a spoluzakladatel Muzea Karla Zemana Ondřej Beránek. Byl by rád, kdyby restaurování Zemanových filmů obdivovaných po celém světě mohlo pokračovat, peníze by mohla přinést crowdfundingová sbírka.

"Mým osobním snem je restaurovat Ukradenou vzducholoď," řekl. Projekt Čistíme svět fantazie je společným počinem Nadace české bijáky, Muzea Karla Zemana a České televize ve spolupráci s Universal Production Partners (UPP). V minulých letech v něm restaurovanou podobu získaly také Zemanovy filmy Baron Prášil a Vynález zkázy.

Beránek za muzeum uvedl, že od roku 2012 vydávalo filmy Karla Zemana na DVD, byly to ale jen jednoduché digitální přepisy. "Věděli jsme, že musíme filmy restaurovat a pro začátek jsme vybrali tři nejznámější," uvedl. Začalo se v roce 2014, proti plánu se práce o dva roky prodloužily.

Zatímco u prvních dvou zmíněných Zemanových filmů se našly originály v Národním filmovém archivu, v případě Cesty do pravěku originální negativ k dispozici nebyl. "Měli jsme mnoho materiálu, začali jsme z něj restaurovat a stále jsme hledali další kopie po celém světě. Až po roce se objevil negativ, tedy dostali jsme se k tomu nejcennějšímu, ale museli jsme začít znovu," popsal cestu k vyčištěnému filmu Ivo Marák, technický ředitel UPP a restaurátor filmů. Ne celý negativ byl ale použitelný, některé části byly zasaženy plísní, v takovém případě posloužily zmíněné četné kopie.

Cesta do pravěku, kterou většina lidí zná z vybledlých kopií, bude v nových barvách uvedena do distribuce 25. dubna. Kmotrem digitálně restaurované verze je britský režisér a animátor John Stevenson, režisér populárního animovaného filmu Kung Fu Panda, který o Zemanovi jako jeden z mnoha mluví jako o svém inspiračním zdroji.

Dnes v Praze řekl, že shledává Karla Zemana neobyčejně inspirativním filmařem. "Viděl jsem Cestu do pravěku ještě předtím, než jsem začal pracovat na svém prvním celovečerním filmu. Karel Zeman prokázal velikou odvahu, když se pustil do takového projektu. Nikdo neuměl udělat filmy jako on, není to o technických znalostech, měl ideu, věnoval tomu velké úsilí a neměl strach," řekl.

Filmové triky Cesty do pravěku vešly do dějin a dnes patří k základní abecedě tvorby filmových iluzí. Karel Zeman používal filmové techniky, které se v kinematografii používají od jejího počátku, ale kombinoval je tak jako nikdo jiný, připomněl dnes Stevenson.