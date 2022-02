Cesnet: Rychlost internetu v Česku se za 30 let fungování zvýšila tisíckrát

Praha - Průměrná rychlost internetového připojení v Česku se za 30 let zvýšila tisícinásobně na 25 až 50 Mbit/s podle zvolené technologie. Vědeckotechnická síť Cesnet pak dosahuje 100 Gbit/s, což je desetimilionkrát více, zároveň přitom chystá kapacitu až 400 Gbit/s. Uvedlo to dnes akademické internetové sdružení Cesnet na konferenci k 30. výročí připojení České republiky k internetu, které připadá na neděli 13. února.

V České republice je podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) k internetu připojeno 83 procent domácností, mobilní internet využívá přes šest milionů lidí. Registr národních domén s koncovkou .cz, spravovaný sdružením CZ.NIC, obsahuje přibližně 1,4 milionu položek. V současnosti má přístup k internetu více než polovina lidské populace, přes čtyři miliardy osob.

Tehdejší Československo se v únoru 1992 stalo 39. připojenou zemí. Ze států bývalého východního bloku jej těsně předběhly pouze Maďarsko a Polsko. První připojení mělo rychlost 19,2 kbit/s a vedlo do sítě uzlu EARN na univerzitě v rakouském Linci. Prvním připojeným zařízením byl velký sálový počítač IBM 4341, který vážil několik tun a zabíral prakticky celou jednu místnost v Oblastním výpočetním centru vysokých škol, spadajícímu pod ČVUT v Praze.

Internet byl v té době přístupný pouze vybraným institucím. K připojení bylo zapotřebí získat souhlas americké grantové agentury National Science Foundation (NSF), která provozovala a také plně financovala tehdejší jedinou páteřní síť internetu. Jednou z podmínek bylo, že připojení bude využito jen k akademickým účelům, komerční provoz byl nepřípustný. Zástupce NSF Steven Goldstein se zúčastnil i aktu prvního oficiálního připojení.

"V roce 1992 jsme předpokládali, že internet bude využívaný pouze v rámci vysokých skol. O masovém rozšíření do dnešní podoby nikdo neuvažoval. Kdyby tenkrát někdo předvídal, že za 30 let budou mít k internetu přístup téměř všichni obyvatelé naší země a že se na něj budeme moci připojit kdekoli na ulici pomocí mobilních zařízení, které se vejdou do kapsy u kalhot, považovali bychom ho za snílka. Myslím, že překotný rozvoj internetu překvapil úplně všechny,“ uvedl dnes tehdejší vedoucí oddělení informačních soustav Oblastního výpočetního centra vysokých škol a pozdější ředitel sdružení Cesnet Jan Gruntorád.

Zatímco v prvních letech rozvoje internetu se úsilí odborné sféry soustředilo zejména na technologický rozvoj, tedy na budování potřebné infrastruktury a vývoj nových zařízení, v poslední době vyvstávají stále více do popředí otázky spojené s otevřeností sítě a její svobodou. "V současnosti pozorujeme mnoho škodlivých věcí, které se v online prostředí dějí, a také kroky, kterými na ně chtějí reagovat některé vlády. Jejich motivace mohou být pochopitelné, ale svými postupy nemusejí nutně dosáhnout výsledků, které by se nám všem líbily. Proto je dnes naším úkolem přijít na to, jak ochránit svobodu, prospěšnost a otevřenost internetu a zároveň pracovat s faktem, že existují lidé, které jiní lidé přes toto médium zraňují, často napříč hranicemi mezi státy," uvedl jeden ze zakladatelů internetu Vint Cerf, jenž dnes působí v pozici viceprezidenta společnosti Google.