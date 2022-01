Českým hokejistům začala příprava na olympijský turnaj v Pekingu

Praha - Hokejová reprezentace dnešním úvodním tréninkem odstartovala přípravu na olympijský turnaj v Pekingu. V pražské O2 areně se pod dohledem kouče Filipa Pešána připravovala trojice hráčů z přerušené Kontinentální ligy, na výsledek testu ještě čeká útočník Lukáš Sedlák z Čeljabinsku. Další hráči KHL se budou postupně připojovat během týdně po vyřízení klubových a osobních záležitostí.

Po přerušení soutěže, k němuž sáhla KHL s ohledem na rychlé šíření koronaviru v klubech, upravilo vedení reprezentace program před olympijským turnajem v Číně. Hráčům z předběžné nominace, která byla zveřejněna ve čtvrtek, zároveň na tento týden zajistilo možnost využití ledové plochy v O2 areně.

Dnes ji využili brankář Roman Will z Čeljabinsku, obránce Ronald Knot z Nižněkamsku a útočník Radan Lenc z Chabarovsku. "Tihle tři hráči byli dnes s Filipem Pešánem na ledě, Lukáš Sedlák ještě čeká na výsledek testu. Stejně tak budou mít hráči ledovou plochu k dispozici, a to vždy od 12 hodin do 13:30. Zítra by se měli připojit Lukáš Klok, Vojtěch Mozík a Libor Šulák," řekl ČTK tiskový mluvčí Zdeněk Zikmund.

Trio beků by měli následovat ještě další hráči. Ve čtyřiadvacetičlenném kádru pro olympiádu byla hned polovina zástupců Kontinentální ligy. "Je důležité, abychom hráče po přerušení soutěže udrželi v tréninkové zátěži, i když především zpočátku bude příprava probíhat v malých skupinkách," uvedl v této souvislosti Pešán v tiskové zprávě. "Počtu hráčů a jejich složení pochopitelně uzpůsobíme i program prvních tréninků," dodal.

Od neděle se hráči ubytují v Praze, trénovat budou v O2 areně a ve čtvrtek 27. ledna odletí do Pekingu. První trénink v dějišti turnaje je naplánován na 28. ledna. Hráči, jejichž soutěže stále pokračují, se budou k mužstvu připojovat postupně a do dějiště her odletí ve středu 2. února.

Do přípravy by se mělo zapojovat více hráčů s ohledem na to, že ve čtvrtek nahlášená nominace není konečná. Uzavře se až za týden v pondělí 24. ledna, pak už jsou změny možné jen ze zdravotních důvodů. Jedno místo si Pešán s generálním manažerem Petrem Nedvědem, jenž má za nominaci hlavní zodpovědnost, nechali volné. Vzhledem k okolnostem čítá seznam náhradníků s hráči, jichž by se mohla nominace ještě týkat, 30 jmen.

Před vstupem do olympijského turnaje čeká národní tým v neděli 6. února tréninkové utkání se Švédskem. Do turnaje pod pěti kruhy vstoupí Češi ve středu 9. února ve 14:10 SEČ proti Dánsku. O dva dny později hokejisty čeká v základní skupině B od 9:40 SEČ souboj se Švýcarskem a v sobotu 12. února ve 14:10 SEČ nastoupí proti Rusku.

Základní skupiny skončí 13. února a po dnu volna budou v úterý 15. února následovat kvalifikační zápasy předkola play off. Již den poté přijde na řadu čtvrtfinále, do něhož postoupí přímo vítězové skupin, nejlepší celek z druhých míst a lepší celky z předkola. Nový olympijský vítěz bude znám v neděli 20. února, finále se odehraje od 5:10 SEČ.