Český zákon o digitální dani odvetu USA podle Schillerové nevyvolá

Brusel - Země Evropské unie by měly více tlačit na celosvětovou dohodu o zdanění digitální ekonomiky v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Po dnešním jednání ministrů financí zemí EU to řekla česká ministryně Alena Schillerová. Podle jejího chorvatského kolegy Zdravka Mariče, jehož země nyní unii předsedá, očekávají evropské státy kompromisní návrh v OECD do konce letošního roku.

Čeští poslanci podle Schillerové začnou příští týden debatovat o vládním návrhu na zavedení digitální daně, jejímž prostřednictvím chce Praha provizorně řešit zdanění velkých technologických firem stejně jako například loni Francie. Případné odvety, kterou v souvislosti s daní ve Francii hrozil Washington, se Schillerová neobává.

Unijní ministři se dnes zabývali otázkou zdanění internetových gigantů, z jejichž podnikání by podle nich měly mít příjmy také evropské země. EU se už předloni neshodla na zavedení společné digitální daně a jednotlivé země začaly přicházet s vlastními pravidly. Podle Mariče se zástupci vlád shodli na tom, že se prozatím nebudou vracet k jednotné evropské dani a že chtějí problém rychleji řešit v rámci OECD.

"Je to globální problém, který vyžaduje globální řešení," řekl novinářům Marić, pro jehož zemi bylo dnešní ministerské jednání první Radou EU v předsednické roli.

Tématem pro ministry byla také možná odveta se strany Spojených států, kterým se nelíbí daň zavedená loni ve Francii. Pro tu se vžilo označení GAFA - podle začátečních písmen čtyř velkých zamýšlených plátců, amerických firem Google, Amazon, Facebook a Apple. Washington ale označuje daň za nespravedlivou a pohrozil zavedením cel na některé francouzské zboží.

"Pokud by takové opatření bylo vůči některé zemi nastaveno, tak se tím bude zabývat Evropská komise," řekla českým novinářům Schillerová. "Počítám s tím, že nic takového nenastane. A pokud nastane, tak to bude téma pro Evropu," dodala. Řekla také, že nemá informace o žádných požadavcích USA vůči chystanému českému zákonu.

Deník Hospodářské noviny s odkazem na zdroj z americké vlády v pondělí napsal, že Washington Prahu varoval před odvetou za zavedení daně.

V Česku by dani podle projednávaného návrhu měly podléhat internetové firmy s globálním obratem nad 750 milionů eur (18,8 miliardy Kč), které budou mít na území České republiky roční obrat za uskutečněné zdanitelné služby minimálně 100 milionů korun. Daň se tak dotkne hlavních globálních hráčů Google, Facebook, Amazon či Apple. Do státního rozpočtu by podle odhadů ministerstva financí mohla daň přinést pět miliard korun ročně.

Platnost daně je podle Schillerové plánována na čtyři roky a Česko je zákon připraveno okamžitě zrušit, pokud se najde globální řešení. "USA to mají v rukou a mohou návrh posunout v rámci OECD," dodala česká ministryně s odkazem na zablokovaná jednání.

Místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis po jednání uvedl, že Brusel má pochopení pro zavádění digitální daně v jednotlivých zemích a že celní odveta ze strany USA není na místě.

"Z našeho pohledu ty věci nesouvisejí a neměly by se spojovat," řekl novinářům Dombrovskis. EU je podle něj stále připravena zavést protiopatření, pokud by Washington uvalil na evropské země cla.