Český výzkum míří do světa

Technologická agentura ČR (TA ČR) a Státní proexportní pojišťovna EGAP připravily pro účastníky Mezinárodního strojírenského veletrhu workshop o spolupráci na vývozu výsledků českého výzkumu. Konal se premiérově v hybridní podobě – s fyzickou účastí v pavilonu P i ve formě on-line přenosu.

Fotogalerie

Obě instituce ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy představily prezentace firem, které řešily výzkumné projekty za podpory TA ČR a projevily zájem o pomoc s exportem jejich výsledků výzkumu na zahraniční trhy. Tato služba je jednou z dílčích aktivit TA ČR. Jde o záměry, které jsou financovány státem a mají komerční potenciál na domácím i zahraničním trhu. Účelem dnešních prezentací bylo seznámit zástupce firem s výsledky projektů a poskytnout prostor pro odbornou i obchodní diskusi.

Účelem prezentace je seznámit zástupce firem s výsledky projektů a poskytnout prostor pro odbornou i obchodní diskusi přímo s jejich řešiteli. Cílem je nalézt možné partnery na území ČR, kteří by výsledky projektů komercionalizovali, zajistili výrobu a případně i s pojištěním EGAP vyváželi úspěšné produkty do zahraničí. Letos na MSV byly uvedeny „Nové materiály pro flexibilní elektronické a ochranné aplikace“ z Centra organické chemie, „Hybridně vyráběné ultratvrdé nástroje“ ze společnosti Rotana a výsledky Centra pokročilých materiálů a technologií pro ochranu a zvýšení bezpečnosti.

Nové materiály pro flexibilní elektronické a ochranné aplikace

Hybridně vyráběné ultratvrdé nástroje

Centrum pokročilých materiálů a technologií pro ochranu a zvýšení bezpečnosti

“TA ČR obecně podporuje aplikovaný výzkum, často však chybí způsoby, jak dostat dosažené výsledky na trh. Smyslem je, aby know-how zůstalo doma a neputovalo do zahraničí,” upřesnil předseda agentury Petr Konvalinka.

Myšlenka podporovat firmy, které mají díky svým počinům exportní potenciál, vznikla před několika lety. Prvním partnerem agentury byla Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB), nyní Národní rozvojová banka. Kooperace se státními institucemi, které se momentálně představují v Brně na strojírenském veletrhu, se postupně prohlubovala.

Video o projektu

“Vybíráme firmy, které mají ukončený projekt řešený s podporou a vidíme u nich komerční potenciál. Stručně řečeno, snažíme se, aby zajímavé myšlenky neskončily v šuplíku. Spolu s partnery tyto adepty třídíme a rozhodujeme, co s nimi dál. Finanční pomoc firmy v tomto konkrétním programu nezískají,” doplnila Milena Vicenová, která má v TA ČR na starosti koordinaci zahraniční spolupráce.

Pojišťovna EGAP plní úlohu koncového činitele, který se specializuje na pojistky tuzemského byznysu v cizině, a to zejména ve složitějších regionech. “Děláme to už šest let, konec projektu není stanoven. Z prvního ročníku mohu jmenovat společnost Lešikar, která vyvinula snímače do tachografů. Díky státní podpoře získala zakázky v řádu desítek milionů korun, přičemž jejich patent neopustil Česko,” zdůraznil David Havlíček, finanční ředitel EGAP.

“Každoročně vybíráme pět až osm nových případů, s předešlými podniky pracujeme průběžně. Tyto záměry bývají o něco rizikovější, než je trh schopen akceptovat, proto si je může dovolit právě státní pojišťovna, jako je EGAP,” shrnul Havlíček.