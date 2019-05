Česky vychází nová kniha autora Hry o trůny

Praha - Česky vychází nová kniha amerického spisovatele George R. R. Martina, autora předlohy oblíbené filmové série Hra o trůny. Román Oheň a krev se vrací v čase o zhruba tři století před události Martinovy populární ságy. Čtenáře čeká dramatická historie rodu Targaryenů, dračích vládců, kterým se podařilo sjednotit Sedm království. ČTK to dnes sdělila za nakladatelství Argo Radka Potměšilová.

V češtině v těchto dnech vychází i knížka Stopařův průvodce po galaxii jazyků, která také souvisí s Hrou o trůny. Odborník na umělé jazyky Yens Wahlgren se v ní zabývá populární kulturou a literárními světy z pohledu lingvistiky. Většina ze stovky jazyků zmíněných v knize vzešla z žánrů science fiction a fantasy. Wahlgren knihu nebere jako gramatickou příručku, ale jako shrnutí cesty po světech a vesmírech stvořených fantazií. Nechybí valyrština nebo dothračtina ze Hry o trůny, huttština ze Star Wars, wakandština z Black Panthera nebo skřetí řeč z Tolkienovy Středozemě.

Martinův Oheň a krev se odehrává staletí před událostmi líčenými ve Hře o trůny, kdy se rod Targaryenů, jako jediný z dračích pánů, kteří unikli Zkáze Valyrie, usídlil na Dračím kameni. Příběh začíná u Aegona Dobyvatele, stvořitele Železného trůnu, a pokračuje přes generace Targaryenů bojujících o tento symbol, až po občanskou válku, která jejich dynastii téměř zničila. Oheň a krev, úvodní svazek dvoudílných dějin rodu Targaryenů, nabízí nový pohled na krvavou historii Západozemí.

Spisovatel scifi a fantasy George Raymond Richard Martin je nejznámější díky sérii fantasy románů Píseň ledu a ohně. Sága je známa především pro své komplexně prokreslené postavy, náhlé a často velmi brutální zvraty a politické intriky. Patří do žánru fantasy, namísto magie a nadpřirozených postav a jevů ale Martin vytváří jakési záhadné síly na pozadí celého příběhu, nikoliv něco, co by v daném světě bylo na denním pořádku. Martin má pověst spisovatele, který je schopen v libovolném okamžiku ve své knize zabít kteroukoliv ze svých postav nezávisle na tom, jak je v knize významná nebo čtenáři oblíbená.

Podle ságy vznikl seriál kabelové televize HBO, pojmenován byl podle prvního románu z této ságy Hra o trůny (Game of Thrones). První řada seriálu odstartovala v roce 2011. Stal se z ní celosvětový fenomén. Po uvedení závěrečných dílů statisíce nespokojených fanoušků vyzývalo tvůrce k přepsání konce - právě kvůli dějovým zvratům.