Český velvyslanec v Polsku Dürr dnes náhle zemřel

Praha - Dnes náhle zemřel český velvyslanec v Polsku Jakub Dürr, bylo mu 46 let. Oznámilo to ministerstvo zahraničí. Dürr byl od listopadu na nemocenské a ze zdravotních důvodů se tehdy vrátil z Varšavy do České republiky.

"Ministerstvo zahraničních věcí s velkým zármutkem oznamuje, že dnes náhle zemřel Jakub Dürr, český velvyslanec v Polsku. Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině a jeho blízkým," uvedlo ministerstvo na twitteru.

Dürr se stal velvyslancem ve Varšavě předloni v prosinci. V letech 2018 až 2020 byl stálým představitelem České republiky při Evropské unii. Ve funkci tehdy skončil předčasně, na postu jej nahradila Edita Hrdá.

"Těžko se vyrovnávám se zprávou, že odešel jeden z nejtalentovanějších českých diplomatů Jakub Dürr. Je mi to ohromně líto a v myšlenkách jsem s jeho rodinou a blízkými," napsal ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).