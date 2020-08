Český tým se vrací na EXPO v Dubaji

Na přelomu srpna a září 2020 – poprvé od dubnového přerušení dopravy do Spojených arabských emirátů – se do českého pavilonu na EXPO v Dubaji vrátili zástupci Kanceláře generálního komisaře. Umožnilo to obnovení leteckého spojení mezi Prahou a Dubají a usnesení vlády o účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě v novém, o rok odloženém termínu.

Současná kontrola stavby se odehrává ve dnech, kdy měl podle původního harmonogramu dodavatel předat pavilon českým vystavovatelům k užívání, a také dva měsíce před původním termínem zahájení EXPO. Ta na základě návrhu organizátorů a rozhodnutí Mezinárodního úřadu pro výstavy nezačne 20. října 2020, ale až 1. října 2021.

„Zpoždění stavby a pandemie nemoci covid-19 zastavila instalaci systému S.A.W.E.R., která má teď začít v polovině září. Musíme si být jisti, že pavilon je pro technologii tvořící jádro budovy i expozice připraven,“ vysvětluje současné priority generální komisař české účasti na EXPO Jiří F. Potužník. „Vědecký tým Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT nemůže po příletu do Dubaje ztratit ani den,“ připomíná komisař.

Skutečnost, že systém samostatně vyrábějící vodu ze vzduchu s využitím solární energie a kultivující pouštní písek nebyl zprovozněn, má dopady i na výsadbu zahrady kolem pavilonu – některé z palem vysázených na konci roku 2019 přes léto uhynuly.

„Pokud nenastanou další komplikace, začne S.A.W.E.R. fungovat v listopadu a po stavbě zastínění ze sklolaminátových kapilár vysázíme snad ještě do konce roku palmy nové,“ dodává Jiří F. Potužník.

V zavazadle s novými rouškami

Na první cestu na dubajské výstaviště se tým Kanceláře generálního komisaře (KGK), jehož součástí je i manažer pavilonu, vrátil po čtyřměsíční pauze vybaven rouškami od Technické univerzity v Liberci. Její absolventka a současná pracovnice výzkumného oddělení pokročilých materiálů Ústavu pro nanomateriály Zuzana Hrubošová ji vybavila rouškami s filtrem, který je schopný zachytit částice o velikosti 0,10 mikrometru, přičemž velikost koronaviru je 0,12 mikrometru.

„V rámci své tvorby se zabývám aplikováním funkčních materiálů do interiérového a oděvního designu. Moje současná práce ve výzkumu mě inspirovala k inovaci stávajícího modelu ochranné roušky s využitím mikro- a nano-filtrů, které v kombinaci s biobavlnou vytvářejí téměř dokonalou filtraci vzduchu. Filtrační materiály jsou testované podle standardní metodiky ČSN ISO 149. Vlastní testování probíhá vysíláním aerosolu proti filtru, tento aerosol napodobuje kapénkové infekce, do nichž spadá i covid-19. Na Technické univerzitě v Liberci se hodnotí frakční odlučitelnost od 120 nm do 2,5 μm. Na základě výsledků jsou filtry roztříděné do kategórií FFP1 až FFP3,” popisuje Zuzana Hrubošová.

Na prezentaci filtrů z nanovláken zachytávajících viry se KGK dohodla ještě před propuknutím pandemie choroby covid-19 – měly být součástí rotační expozice až v roce 2021. „Za to, že je můžeme využívat nikoli jako exponáty, ale jako povinné funkční pomůcky, patří Technické univerzitě Liberec a autorce můj dík. Lépe se nám v našem pavilonu dýchá, i když denní teploty překračují pětatřicet stupňů Celsia,“ pochvaluje si generální komisař.

Historicky první EXPO v arabských zemích potrvá půl roku a skončí 31. března 2022.